Carlotta Mantovan, 10 anni di matrimonio con Fabrizio Frizzi: “Sempre nel mio cuore”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Il 4 ottobre 2024 segna un momento speciale per Carlotta Mantovan, che avrebbe festeggiato dieci anni di matrimonio con il compianto Fabrizio Frizzi. La conduttrice ha scelto di ricordare questa data significativa con un post sui social, condividendo una dolce foto del giorno delle loro nozze. In quell’immagine, Fabrizio la prende in braccio, entrambi sorridenti e circondati da un’aura di felicità. A corredo della foto, Carlotta ha scritto una toccante dedica.

Carlotta e Fabrizio: un amore che sfida il tempo

L’amore tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi è sbocciato nel 2001, durante il concorso di Miss Italia, dove Carlotta si classificò al secondo posto. Questo incontro ha segnato l’inizio di una storia che, nonostante le sfide e le avversità, è rimasta salda e profonda.

Dopo dodici anni di fidanzamento, la coppia si è sposata nel 2014, pochi mesi dopo la nascita di Stella. La loro unione è stata caratterizzata da una forte complicità, come dimostrano le foto e i ricordi che Carlotta Mantovan condivide ancora oggi.

In questo decennale anniversario, le parole di Carlotta rispecchiano un sentimento di affetto e gratitudine. “Sempre nel mio cuore“, è un messaggio che non solo esprime il dolore della perdita, ma anche la celebrazione di un amore che ha lasciato un segno indelebile. La presenza di Fabrizio è tangibile negli occhi e nel sorriso della loro figlia, Stella, che rappresenta il legame eterno tra i due.

La vita dopo Fabrizio

Dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi nel 2018, Carlotta Mantovan ha fatto delle scelte importanti per la sua vita e per quella di Stella. Ha scelto di mantenere un profilo basso, allontanandosi dai riflettori e trasferendosi in un piccolo villaggio nel nord della Francia.

Qui, Carlotta si dedica alla comunità, organizzando eventi e partecipando attivamente alla vita sociale, contribuendo a iniziative come la raccolta di fondi per la scuola.

Nonostante la sua riservatezza, Carlotta ha trovato di nuovo l’amore. Da quasi due anni, ha un nuovo compagno, di nazionalità francese, ma la Mantovan ha scelto di non rivelarne l’identità.

Questa relazione è per lei un capitolo delicato e privato, lontano dai clamori mediatici, e anche quando esce a passeggiare a Roma con lui e Stella, mantiene un atteggiamento discreto. Le foto apparse sul settimanale Chi rivelano solo scorci della sua vita, segno della sua scelta di proteggere la sua privacy e quella della figlia.

Un omaggio a Fabrizio

Il post di Carlotta Mantovan sui social ha suscitato un grande affetto tra i suoi follower. I commenti calorosi, come quello di Bianca Atzei che scrive “Splendidi, sempre e per sempre”, dimostrano quanto la storia d’amore tra Carlotta e Fabrizio Frizzi continui a toccare il cuore di molte persone. La dedica di Carlotta è un promemoria dell’importanza dell’amore, della famiglia e dei legami che superano il tempo e lo spazio.

Ogni anno, in questo giorno speciale, Carlotta celebra non solo il loro amore, ma anche la vita che hanno costruito insieme, una vita che ora si riflette negli occhi di Stella. La sua testimonianza di vita e di amore è una lezione per tutte noi: l’amore vero non si spegne mai, ma continua a brillare, rendendo ogni ricordo un tesoro prezioso.

In un mondo dove spesso si corre e si perde di vista ciò che è veramente importante, Carlotta Mantovan ci ricorda che i legami più forti, quelli che nascono dal cuore, possono rimanere vivi anche oltre la perdita. La sua storia è un inno all’amore eterno, un amore che continua a vivere nel cuore di chi ama.