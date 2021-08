Carlotta Mantovan, la figlia è cresciuta e segue le orme di Fabrizio Frizzi

editato in: da

Carlotta Mantovan è tornata a emozionare tutti con uno scatto dolcissimo: l’ex conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Stella, il frutto dell’amore con Fabrizio Frizzi.

La figlia della coppia è cresciuta ormai: la bambina, che quest’anno ha compiuto 8 anni, è stata immortalata seduta al pianoforte, mentre si esercita a suonare uno spartito. Impossibile non percepire tutto l’orgoglio di mamma Carlotta, che ha accompagnato la foto agli hashtag “Vuole imparare” e “Come il suo papà”, che ha fatto sciogliere il cuore a fan e amici di Fabrizio Frizzi.

A spiccare, tra i commenti, quello di Bianca Atzei, che ha lasciato dei cuori rossi per esprimere tutto il suo affetto, e quello di Max Biaggi, che ha scritto: “Com’è cresciuta Stellina!“. È innegabile che la foto abbia toccato le corde dell’anima di tanti utenti, tanto che una fan ha commentato: “Il piano dove suonava Fabrizio, che emozione vederla così!”. Del resto, il ricordo di Frizzi è ancora vivo nel cuore del pubblico che non l’hai mai dimenticato, e Carlotta lo sa bene, tanto da condividere – anche se sempre con discrezione e con un certo riserbo – scatti della propria quotidianità e le istantanee più belle con Stella protagonista.

Non è raro infatti trovare sul suo profilo Instagram della Mantovan foto in compagnia della sua piccola: tra paesaggi mozzafiato e i suoi amati cavalli, l’ex conduttrice mostra spesso momenti unici e irripetibili con la figlia.

La Mantovan da un anno a questa parte ha fatto una scelta ben precisa: lasciare la tv – era infatti alla guida del programma Tutta Salute in onda su Rai3, accanto al collega Michele Mirabella – e dedicarsi a tempo pieno a Stella, colei che le ha permesso di ritrovare il sorriso dopo la prematura scomparsa del suo amato Fabrizio.

È stato proprio grazie all’amore per la sua bambina che ha recuperato, giorno dopo giorno, la forza per andare avanti, nonostante il dolore di una perdita dolorosissima, che ha segnato irrimediabilmente la sua vita. Il legame con Fabrizio però non si è mai spezzato del tutto e mai lo farà: il loro sogno d’amore infatti è suggellato dalla nascita di Stella, “uno dei regali più belli che mi ha fatto Carlotta“, aveva confessato il conduttore in una vecchia intervista.