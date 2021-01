Carlotta Mantovan raggiante su Instagram. E Stella diventa sempre più grande

editato in: da

Carlotta Mantovan appare raggiante insieme alla sua Stella: la moglie di Fabrizio Frizzi su Instagram ha pubblicato uno scatto sulla spiaggia in compagnia della sua bambina, immortalando un momento di quotidianità e spensieratezza.

Dopo la decisione di lasciare la tv, Carlotta ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla figlia: dopo la prematura scomparsa dell’amatissimo conduttore, ha ritrovato il sorriso proprio accanto alla sua Stella e ha recuperato la forza per andare avanti, nonostante la perdita del grande amore della sua vita.

Sul suo profilo Instagram la Mantovan condivide spesso scatti con la sua bambina, tra paesaggi mozzafiato e le coccole ai suoi amati cavalli, passione che sta trasmettendo alla piccola. Nel selfie pubblicato al mare, nella serenità del tramonto, Carlotta appare in primo piano, sorridente e bellissima con un filo di trucco, mentre alle sue spalle c’è Stella, che ormai sta crescendo e diventa sempre più grande, con uno zainetto sulle spalle.

Immancabile, come sempre, l’affetto dei fan, che traspare dai numerosi commenti sotto il post: “È cresciuta Stella, va già a scuola! Fabrizio è sempre nel nostro cuore”, ha scritto un’utente. E ancora si può leggere “Sei una donna meravigliosa… ti auguro tutto il bene possibile”, “Che sorriso stupendo! un bacio a voi”.

La Mantovan ha accompagnato la foto agli hashtag #noidue, #sempreinsieme, #lamiastella: l’ex modella ha trovato proprio in Stella la determinazione per superare i momenti più difficili della sua vita. La bambina è nata nel 2013 dalla relazione con Fabrizio Frizzi, conosciuto dietro le quinte di Miss Italia: la Mantovan partecipò nel 2001 conquistando il secondo posto e ottenendo la fascia di Miss Deborah.

Da allora sono passati tanti anni e nel frattempo tra lei e il conduttore era nato un amore speciale, che ha portato alla nascita di una figlia. Nonostante la scomparsa del suo amato, Carlotta non ha perso il sorriso. Lo scorso anno era impegnata anche in tv alla guida del programma Tutta Salute in onda su Rai3, accanto al collega Michele Mirabella. Poi la scelta di lasciare il piccolo schermo per fare la mamma a tempo pieno e dedicare tutte le sue attenzioni a Stella.