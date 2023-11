I due concorrenti di 'Ballando con le stelle' sono stati fotografati in compagnia a Roma: ma come stanno le cose tra loro?

Fonte: IPA Carlotta Mantovan e Teo Mammuccari

Ballando con le stelle si è dimostrato uno show ‘galeotto’ in molte occasioni: tra un passo di danza e l’altro, lo spettacolo di Milly Carlucci ha visto nascere sintonie molto profonde, che in qualche caso si sono tramutate in amore. E anche tra due concorrenti dell’ultima edizione dello show sembra essere nata una grande complicità: parliamo di Carlotta Mantovan e Teo Mammuccari, fotografati a pranzo insieme. Ma come stanno realmente le cose tra la bella ex modella e il noto conduttore?

Gli scatti di Carlotta Mantovan e Teo Mammuccari

Siamo abituati a vederli in pista da ballo accanto ai rispettivi maestri, ma i concorrenti di Ballando con le stelle spesso si frequentano anche lontano dai riflettori. E’ il caso Carlotta Mantovan e Teo Mammuccari, che si sono concessi un pranzo proprio nei pressi dell’Auditorium in cui, ogni settimana, fanno le prove per lo show. Look casual e occhiali da sole, il conduttore e l’ultima compagna del compianto Fabrizio Frizzi appaiono molto affiatati: sorridono e scherzano l’uno accanto all’altra, dimostrando grande sintonia.

Fonte: IPA

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno già fatto il giro del web, ma come fanno sapere dal giornale non ci sarebbe nessuna ‘simpatia particolare’ tra Carlotta e Teo, che sarebbero semplicemente colleghi e buoni amici. E sorprende come, nonostante l’apparente diversità sullo schermo, i due si siano scoperti particolarmente vicini.

Il vero amore di Teo Mammuccari

Nessun amore all’orizzonte quindi: gli spettatori di Ballando con le stelle dovranno ‘accontentarsi’ di un’unica coppia nell’attuale edizione, ovvero quella composta da Lucrezia Lando e Lorenzo Tano. Anche perché Teo sarebbe fidanzatissimo con una 30enne, come raccontato da lui stesso in una recente intervista: “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno” aveva confidato il conduttore in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Una vera e propria sorpresa anche per lo stesso comico, che ha quasi il doppio dell’età della sua attuale compagna: “Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla” ha ammesso candidamente. Insomma, oltre alla figlia Julia, Teo sembra aver trovato spazio anche per un’altra presenza femminile importante nella sua vita. Contro ogni pronostico.

La vita sentimentale di Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan ha spesso parlato del grande amore che la legava al compianto Fabrizio Frizzi, conosciuti durante lo show Miss Italia. A separarli, oltre 20 anni d’età, che non si sono dimostrati d’ostacolo: dopo 12 anni di fidanzamento, Carlotta e Fabrizio sono convolati a nozze nel 2014. Un anno prima, era nata la figlia Stella, che oggi ha 10 anni. Dopo la morte del marito, l’ex modella ha deciso di trasferirsi in Francia, per ritirarsi a vita appartata e vivere il suo dolore lontano dai riflettori. Sulla sua vita privata vige assoluto riserbo: Carlotta non ha mai parlato apertamente di fidanzati e corteggiatori, limitandosi a concedere tutte le sue attenzioni a Stella e ai suoi adorati cavalli.