Carlotta Mantovan, la sua nuova vita dopo Fabrizio Frizzi è lontana dall’Italia

Il tempo lenisce il dolore, anche se non potrà mai cancellarlo del tutto, e per Carlotta Mantovan è giunto il momento di iniziare a scrivere una nuova pagina della sua vita. Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, l’uomo che tanto ha amato, e accanto alla sua piccola Stella ha ricominciato a guardare verso il futuro. Un futuro che, a quanto pare, la sta portando lontana dall’Italia.

Carlotta Mantovan lascia l’Italia

Forse la sua è una decisione solamente momentanea, o magari è davvero l’inizio di un nuovo capitolo, che le permetterà di ricominciare da zero. Carlotta Mantovan ha fatto i bagagli e si è trasferita in Francia, un luogo che ha sempre amato tantissimo. Proprio qui, la scorsa estate, aveva trascorso delle splendide vacanze in compagnia di Antonella Clerici, una delle sue più care amiche da cui ha ricevuto sostegno nel momento più difficile della sua vita. E adesso, secondo quanto rivelato da Dagospia, la bella conduttrice avrebbe deciso di mettere radici in questo posto che, seppur lontano da casa, le avrebbe permesso di respirare un po’ d’aria pura.

Con sé, naturalmente, anche la piccola Stella: la figlia, nata quasi 9 anni fa dal suo grande amore per Fabrizio Frizzi, è stata il suo raggio di sole nella tempesta, l’unica ragione per tornare a sorridere e per riprendere in mano la propria vita. Accanto a lei, Carlotta ha pian piano superato tutte le difficoltà incontrate sul suo cammino, e ora insieme hanno deciso di voltare pagina. Ma in Francia la splendida modella ha portato anche le sue passioni, in primis quella per i cavalli: non sembra aver alcuna intenzione di rinunciare all’equitazione, un amore che ha trasmesso anche alla figlia.

Carlotta Mantovan dopo l’addio a Frizzi

Una storia d’amore di quelle da favola, che ha visto nascere una bambina bellissima e che si è poi concretizzata in un matrimonio che ha fatto sognare tutti: Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono dati tanto, e insieme sembravano invincibili. Ma quel 26 marzo 2018 qualcosa è cambiato per sempre. Il conduttore se n’è andato a causa di un’emorragia cerebrale, intervenuta a portarlo via precocemente – nonostante fosse già da mesi malato, di un brutto male che non lasciava speranze. E per sua moglie ha avuto inizio un periodo difficilissimo, durante il quale ha però trovato l’affetto e il calore di tante persone a lei vicine.

Stretta assieme a sua figlia Stella, la Mantovan si è risollevata e ha ritrovato il sorriso: nei rari scatti che ha condiviso su Instagram, l’abbiamo vista nuovamente serena, impegnata tra cavalli e lunghe giornate al mare. Poi il ritorno in tv, sia come conduttrice della rubrica Tutta Salute accanto a Michele Mirabella che come protagonista di Portobello, il revival presentato dalla sua amica Antonella Clerici. Tuttavia, Carlotta ha deciso ben presto di mettere in stand by la sua carriera, così da dedicarsi interamente alla figlia. Una scelta di cui, a quanto pare, non si è affatto pentita: adesso è a lei che pensa, mentre ha inizio la loro nuova vita oltralpe. E forse possiamo dire che sta finalmente tornando il sereno.