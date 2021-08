Antonella Clerici, le vacanze con Carlotta Mantovan nel ricordo di Frizzi

Come testimoniato anche da una bellissima foto che la Clerici ha pubblicato su Instagram, lei e Carlotta hanno trascorso insieme qualche giorno in Normandia: "Noi, amiche per sempre" - ha scritto la conduttrice - "La nostra vacanza al freddo normanno che ci piace. Le nostre bimbe, il buon cibo, cavalli, cani e natura. La semplicità delle cose vere". Antonella è sempre rimasta accanto alla sua amica, sostenendola e proteggendola in quella che è stata la prova più ardua della sua vita, quando ha perso il suo amato Fabrizio.

Ed è proprio nel suo ricordo che le due donne continuano a frequentarsi, quando entrambe sono libere dai loro impegni. Ma è un ricordo silenzioso, che non ha bisogno di parole. In una lunga intervista a Specchio, speciale de La Stampa, la Clerici ha infatti ribadito l'importanza di lasciare che certi spazi rimangano privati: "I silenzi, anche quelli di sua moglie Carlotta, vanno rispettati. Lei e la loro figlia Stella hanno appena passato le vacanze con noi. Ancora oggi ogni tanto qualcuno mi chiede di convincerla a raccontare di lui. Ma non lo farò mai".

Antonella Clerici si è poi raccontata senza filtri, lasciandosi trasportare dall'emozione nel parlare ancora una volta di Fabrizio Frizzi, con il quale ha avuto un lungo sodalizio professionale, oltre ad un bellissimo rapporto d'amicizia. Impossibile dimenticare, in effetti, il tenero abbraccio nel quale i due si sono stretti quando, a sorpresa, il conduttore è entrato nello studio de La Prova del Cuoco, poco tempo dopo il suo malore.

"Mi manca la sua risata. Fabrizio lo sentivi arrivare da lontano. Era un uomo travolgente" - ha raccontato Antonella. E, sul suo immenso sforzo nel continuare a lavorare sino all’ultimo, ha rivelato: “Voleva esorcizzare quello che capiva che gli stava succedendo, per rispetto e amore del pubblico, perché voleva andare avanti e farcela. Le persone non immaginano quanto certi giorni soffrisse per portare alla fine una trasmissione".