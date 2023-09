“Ballando con le stelle”, l’annuncio a sorpresa: c’è Carlotta Mantovan

Fonte: IPA Le signore Rai 2023-2024: nomi forti

Nelle scorse settimane si erano rincorse le voci su una sua possibile partecipazione e adesso è arrivata la conferma: Carlotta Mantovan, giornalista e moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, sarà una dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Un nome fortemente voluto da Milly Carlucci, che ha annunciato sui profili social del programma che sarà lei la quinta concorrente del dancing show di Rai 1.

Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle: l’annuncio di Milly Carlucci

Dopo tanti rumor è arrivata la conferma ufficiale: Carlotta Mantovan farà parte della scuderia di Ballando con le stelle. Un annuncio che, come ci ha abituato negli ultimi anni Milly Carlucci, è arrivato tramite i canali social della trasmissione, che partirà il prossimo 21 ottobre su Rai 1.

“È Carlotta Mantovan la quinta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!”, si legge a corredo del breve video che vede la giornalista a cavallo. “Non sembra, ma mi sto allenando per Ballando. Arrivo!”, annuncia sorridente Carlotta rivolgendosi alla telecamera. Per Mantovan sarà di certo una bella sfida: è pronta a scendere in pista, dopo una lunga pausa dal piccolo schermo e il trasferimento in Francia con la piccola Stella, frutto dell’amore con Fabrizio Frizzi.

La notizia era stata diffusa qualche giorno fa da Dagospia, ma solo adesso è arrivata la conferma ufficiale della sua partecipazione al programma. Pare infatti che, dopo i tentennamenti iniziali, la giornalista abbia ceduto al lungo “corteggiamento” di Milly Carlucci. La presenza di Carlotta Mantovan è stata fortemente voluta dalla conduttrice, che già lo scorso anno aveva invitato la giornalista come “ballerina per una notte”.

Non era mancato in quell’occasione un omaggio a Fabrizio Frizzi, che aveva partecipato al dancing show proprio nella prima edizione, in coppia con la ballerina Samanta Togni. “Anche nel ballo si impegnava tantissimo. Il risultato poi doveva piacere al pubblico, e noi sappiamo quanto il pubblico lo amava e lo ama ancora”, aveva ricordato Carlotta. “Era un perfezionista, cercava sempre di dare il meglio di sé”.

Ballando con le stelle, i concorrenti ufficiali

Carlotta Mantovan è la quinta concorrente ufficiale del programma di Rai 1. Nelle scorse settimane infatti la conduttrice del dancing show aveva già annunciato i primi nomi del cast della trasmissione: il primo concorrente a essere svelato è stato Ricky Tognazzi.

Una bella sorpresa per i fan del programma, che poco dopo hanno saputo che tra i partecipanti alla prossima edizione ci sarà anche Rosanna Lambertucci, già in pieno allenamento per fare del suo meglio in pista. Sul palco poi salirà una coppia amatissima dal pubblico, che si sfiderà a colpi di salsa e cha cha cha: si tratta di Simona Ventura e del compagno Giovanni Terzi, pronti a gareggiare l’uno contro l’altra.

Nelle prossime settimane verranno svelati anche gli altri nomi del cast dello show di Milly Carlucci: le indiscrezioni vorrebbero tra i concorrenti anche la cantante Francesca Alotta, Paola Perego, Teo Mammucari, Bobby Solo, il giornalista Antonio Caprarica e lo chef Bruno Barbieri.