“Ballando con le stelle”, Milly ospita Carlotta Mantovan: l’omaggio a Frizzi

Fonte: IPA “Ballando con le stelle” 2022: il cast ufficiale

Ha preso il via Ballando con le stelle 2022, un’edizione ricca di personaggi strepitosi e di tante sorprese per il pubblico: la prima è quella che Milly Carlucci ha voluto riservare a tutti noi, accogliendo in pista la bellissima Carlotta Mantovan. Chiamata ad indossare i panni di Ballerina per una notte, si è esibita con grande commozione e ha ricordato il compianto Fabrizio Frizzi, che aveva partecipato al talent show tanti anni fa.

Ballando, l’esibizione di Carlotta Mantovan

Bellissima ed elegante, Carlotta Mantovan è scesa in pista nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2022, per un’esibizione davvero toccante. Sulle note del dolcissimo brano di Dua Lipa intitolato Love Again, ha ballato una salsa accompagnata da Luca Favilla, ed è stata semplicemente strepitosa. Tanto che, pur essendo Ballerina per una notte – e quindi non in gara assieme agli altri concorrenti -, la giuria si è espressa con un unanime 10 che in effetti si è meritata appieno. Ma ancor più bello della sua performance è l’omaggio che Carlotta ha voluto dedicare a Fabrizio Frizzi, il suo compianto marito.

Forse in molti lo ricordano: l’amatissimo conduttore aveva partecipato a Ballando con le stelle proprio nella prima edizione, in coppia con la ballerina Samanta Togni. E seppure non abbia guadagnato la vittoria finale, era riuscito a conquistare i telespettatori e la giuria, grazie alla sua travolgente simpatia – persino in pista. “Anche nel ballo si impegnava tantissimo. Il risultato poi doveva piacere al pubblico, e noi sappiamo quanto il pubblico lo amava e lo ama ancora” – ha voluto ricordare la Mantovan, che all’epoca lo aveva supportato con tutto il suo affetto in una sfida difficilissima – “A casa ballava sempre, ripassava i passi. Era un perfezionista, cercava sempre di dare il meglio di sé”.

Naturalmente, anche Milly Carlucci e la giuria di Ballando hanno dedicato un pensiero a Frizzi. E forse le parole più belle sono state quelle di Guillermo Mariotto, che ha preferito ricordare il sorriso meraviglioso di Fabrizio, quello che non ha mai perso anche nei momenti più difficili. “Come ci ha fatto ridere lui, non ci ha fatto ridere mai nessuno” – ha rivelato il giurato, con grande commozione.

Carlotta Mantovan, le parole per la piccola Stella

Nel 2018, Fabrizio Frizzi se n’è andato improvvisamente a seguito di un’emorragia cerebrale. Carlotta Mantovan ha dovuto affrontare momenti terribili, contando però sul calore della sua famiglia e delle tantissime persone che amavano il conduttore. Indubbiamente, per andare avanti si è concentrata sulla sua piccola Stella, la figlia nata dal suo amore per Fabrizio: all’epoca, la bimba aveva appena 5 anni ed è stata la forza della sua mamma. Oggi è diventata una splendida ragazzina, frequenta la quarta elementare e, a quanto pare, potrebbe avere un futuro nel mondo dello spettacolo.

A rivelarlo è stata proprio mamma Carlotta, che parlando di lei si è lasciata sfuggire parole commosse: “È il mio raggio di sole” – ha ammesso. E, in risposta a Milly Carlucci che voleva sapere se la bimba fosse appassionata di musica, ha aggiunto: “Stella ha ereditato il talento musicale di Fabrizio Frizzi. Ama cantare e ballare, ha un futuro da showgirl”. Per il momento, naturalmente, è ancora piccolina. Si gode l’amore della sua splendida famiglia e le tante passioni che la mamma le ha trasmesso, in primis quella per i cavalli. E chissà che un giorno non la vedremo davvero in tv.