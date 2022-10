Carlotta Mantovan a “Ballando con le stelle”: la moglie di Frizzi sarà ballerina per una notte

Fonte: IPA Carlotta Mantovan

Ballando con le stelle sta per partire ed è già tutto pronto per una prima puntata ricca di grandi emozioni. Come di consueto lo show di Milly Carlucci ha un cast eccezionale, tra cui spiccano i nomi di Gabriel Garko e Paola Barale. Per il primo appuntamento della nuova stagione la conduttrice ha pensato a un’ospite speciale: in pista infatti arriverà Carlotta Mantovan, moglie e vedova di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018.

Carlotta Mantovan ospite speciale di Ballando con le stelle

La nuova edizione di Ballando con le stelle è alle porte: sabato 8 ottobre andrà in onda la puntata d’esordio subito dopo il Tg 1, e sfiderà per alcuni weekend lo show Tu Si Que Vales di Canale Cinque.

Come di consueto il programma di Milly Carlucci vedrà susseguirsi, nel corso degli appuntamenti del sabato sera, il ballerino per una notte, ovvero di quella celebrità che attraverso la sua performance aggiungerà punti alla coppia del cast che guadagnerà punteggio utile per scalare la classifica di fine puntata della prima emissione di Ballando con le stelle 2022.

Per la puntata d’esordio di questa stagione la Carlucci ha scelto un’ospite davvero speciale: si tratta di Carlotta Mantovan, moglie del suo caro amico Fabrizio Frizzi, scomparso nel marzo del 2018. L’anticipazione è arrivata dal portale TvBlog, che ha diffuso la notizia spiazzando tutti.

L’ex modella, da sempre molto restia ad apparire sotto i riflettori, sarà quindi la ballerina per una notte della prima puntata: di certo la sua partecipazione rappresenterà l’occasione per ricordare il celebre conduttore, che proprio nel 2005 fu uno dei protagonisti della prima edizione danzando sotto la guida di Samanta Togni. Anche per Milly Carlucci si tratta di una presenza importante nello show: la presentatrice era una grande amica di Frizzi. Con lui è stata al timone di uno dei varietà più di successo di Rai 1, campione di ascolti del sabato sera della prima rete, Scommettiamo che.

Carlotta Mantovan, la vita ritirata dopo la morte di Frizzi

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi e per Carlotta Mantovan è arrivato il momento di ricominciare. Dopo il suo ritorno in tv, sia come conduttrice della rubrica Tutta Salute accanto a Michele Mirabella che come protagonista di Portobello, il revival presentato dall’amica Antonella Clerici, adesso l’ex modella ha deciso di mettere in stand by la sua carriera per da dedicarsi interamente alla figlia Stella, frutto di quell’amore con Fabrizio conclusosi troppo presto a causa di un destino beffardo.

Da qualche tempo la Mantovan ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi in Francia, un luogo che ha sempre amato tantissimo, dove si è dedicata alla sua passione per i cavalli e per la natura.

Ballando con le stelle, i concorrenti in gara

Cast eccezionale quello dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle, che vedrà sfidarsi sulla pista da ballo più famosa della tv, quest’anno vedremo sfidarsi 13 volti noti del mondo dello spettacolo: da Giampiero Mughini a Dario Cassini, passando per Enrico Montesano, Marta Flavi, Rosanna Banfi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli, Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio e Luisella Costamagna.