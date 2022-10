“Tú sí que vales”, Belen Rodriguez osa ancora: maxi scollatura in verde fluo

Belen Rodriguez continua ad osare, e per la terza puntata di Tú sí que vales ha puntato non solo sul colore, ma anche su una maxi scollatura, e uno spacco, nel suo lungo abito verde fluo da diva di Hollywood. Non è da meno Sabrina Ferilli, in Dolce & Gabbana, con un vestito nero con stampe floreali, molto vistose. Intanto, sul web, si discute sul prezzo del capo indossato dall’attrice. Su Canale 5, però, gli occhi sono puntati sulle esibizioni dei concorrenti del fortunato show Mediaset, che vedrà questa sera sul palco maghi, contorsionisti, ballerini, funamboli e molto altro ancora.

Belen osa: look hollywoodiano per il sabato italiano

Il successo di Tú sí que vales è dato certamente dal divertimento assicurato e dalle esibizioni degli artisti, di altissimo livello. Una gara appassionante ma anche divertente, grazie ai quattro giudici, una squadra infallibile: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudi Zerbi.

Le protagoniste assolute però, che rubano la scena a tutti, sono loro, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli. La conduttrice e l’attrice, a capo della giuria popolare, anche nella terza puntata dello show, in onda sabato 1° ottobre, hanno conquistato il pubblico con i loro look, molto diversi, ma entrambi appariscenti.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Partiamo da Belen, che dopo il giallo della seconda puntata, questa volta ha scelto il verde fluo. Un maxi dress, da sera, che ricorda quelli dei red carpet hollywodiani, con una scollatura e uno spacco audaci, come la scelta della tinta. Spalle sottili, gonna a sirena, stampa floreale (come Sabrina ma tono su tuno) e coda di cavallo, alta e tirata (un must per questo autunnno): i dettagli fanno la differenza, come i suoi tacchi a spillo. I gioielli, minimal, servono solo ad illuminare ulteriormente l’immagine della Rodriguez.

Un look degno del sabato sera, che ci ricorda anche i fasti di quei grandi programmi del passato, ai quali un po’, a modo suo, Tú sí que vales, si ispira, anche nei look.

Sabrina Ferilli sceglie Dolce & Gabbana

Il capo della giuria popolare di Tú sí que vales, Sabrina Ferilli, dalla sua poltroncina rossa, è sempre pronta a dispensare giudizi, complimenti, e perché no, qualche critica, ai concorrenti. Ma soprattutto a farci divertire, con la sua verve romana incontenibile, e i suoi duetti con Maria De Filippi, che in ogni puntata conquistano il pubblico.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Elegante e sempre femminile, anche la Sabrina nazionale ha osato questa settimana, con un abito al ginocchio nero, con una vistosa stampa floreale: infatti grandi rose rosse e le loro verdi spine si intrecciano su questa creazione, anticipata dalla Ferilli già nelle sue storie Instagram. L’attrice ama i tubini a maniche lunghe come questo, firmato Dolce & Gabbana.

L’abito è in vendita anche sul sito ufficiale del brand, e sul web si discute già sul suo prezzo: 1750 euro. Come ha completato il suo look? Con un paio di scarpe aperte rosse, come le rose della stampa. Un bel contrasto con l’abito nero, ma completamente ricoperto di punti luce della scorsa settimana, che metteva ancora più in risalto il sorriso contagioso di Sabrina Ferilli.