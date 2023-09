Torna un nuovo appuntamento con Tú sí que vales, il talent show Mediaset in onda il sabato in prima serata su Canale 5. Tra incredibili talenti e personaggi strampalati, lo show è appassionante, ma ad aver attirato la nostra attenzione, questa sera, è stato l’outfit scelto dalla nuova conduttrice e, ancor di più, quello indossato dalla più nota tra i giudici del programma.

Giulia Stabile osa a Tú sí que vales

Tra gli spettatori c’è chi continua a sentire la mancanza di Belen Rodriguez, congedata dalla conduzione del programma dopo il cambio di rotta della rete voluto da Pier Silvio Berlusconi. Ma nonostante le difficoltà, la ballerina nata tra i banchi della scuola di Amici, scelta per condurre la nuova edizione di Tú sí que vales, comincia ad acquisire sempre maggiore sicurezza, anche in fatto di stile.

Giulia Stabile era incantevole nella puntata del 30 settembre, con un outfit che sembrava arrivato dritto dalla Settimana della moda di Parigi. Così come le celebrities in visita in Francia, anche Giulia ha scelto di osare, indossando un blazer oversize sulla pelle nuda. Sotto solo un piccolo reggiseno in jeans, con laccetti in stile bustino, firmato Moschino. Una chicca di lusso venduta a più di 170 euro. A completare il look, morbidi pantaloni palazzo e un paio di brillanti décolleté. Immancabile il ciondolo con la scritta amore, accompagnato stavolta da un tradizionale filo di perle.

Il tailleur di Maria De Filippi

Veterana dello show – e della televisione in generale – è, invece, Maria De Filippi che, di norma, in fatto di look va sempre sul sicuro. Il tailleur per lei è un grande classico (gusto in comune con la collega Michelle Hunziker) e, spesso, lo sceglie in versione pantalone. Stavolta, però, la giurata ha osato con un tessuto piuttosto insolito per un look serale.

Il tailleur indossato da Maria era un completo total denim dal taglio quasi sartoriale, con pantaloni lievemente a zampa e giacca ben sciancrata sul punto vita. Sotto, De Filippi ha indossato una classicissima t-shirt bianca con lo scollo a V, mentre le calzature, a contrasto, erano dei seducenti stiletti in nero. Un outfit tutto da copiare per l’autunno.

Sabrina Ferilli bellezza italiana

Presente, naturalmente, anche il presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli, con un look da vera bellezza italiana. La showgirl, stavolta, ha sfoggiato un abito dal taglio morbido e femminile. Un prendisole nero a pois gialli, stratti in vita e lungo alle caviglie. Un vestito classico, che ricorda quelli indossati da Sophia Loren e che sulla Ferilli stava a meraviglia.

È lei, ancora una volta, la vera protagonista dello show, capace di far sorridere il pubblico con le battute brillanti e i simpatici siparietti con l’amica Maria De Filippi. Ma in grado anche di commuoversi e, con i concorrenti più impertinenti, anche di arrabbiarsi un po’. La Ferilli è così, spontanea e genuina, ed è proprio questo suo essere priva di filtri ad averla resa la beniamina del pubblico di Tú sí que vales.