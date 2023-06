“Tu Sì Que Vales”, fuori Teo Mammucari: chi arriva al suo posto

Rivoluzione a Tu Sì Que Vales. Il talent di Canale5, subentrato da anni a Italia’s Got Talent dopo il passaggio a Freemantle, cambia completamente volto. Non solo sul fronte della conduzione, che perde la figura storica di Belen Rodriguez, ma anche sotto il profilo della giuria. Secondo le indiscrezioni lasciate trapelare da Dagospia, infatti, sembra che Teo Mammucari sia pronto a cedere il posto e che sia già stato individuato il nome della sua sostituta. Un personaggio amato e noto della tv, molto caro a Maria De Filippi. Di chi si tratterà?

Teo Mammucari lascia Canale5, l’addio dopo il caos a Le Iene

Il suo addio improvviso al programma di Italia1 aveva fatto scalpore. Teo Mammucari era infatti sparito dallo schermo da una settimana all’altra e senza un’apparente ragione. Si era detto che nelle sue intenzioni vi fosse quella di intraprendere una nuova strada e di dedicarsi a progetti personali. A distanza di mesi, però, sono emerse una serie di incomprensioni con l’ideatore del programma, Davide Parenti, che avrebbero determinato la rottura definitiva con la trasmissione, lasciata nelle mani di Belen Rodriguez.

In queste settimane precedenti alla presentazione dei palinsesti Mediaset si è inoltre parlato di un addio della stessa conduttrice argentina, che non sarebbe stata riconfermata a Le Iene e avrebbe detto di no anche a Tu Sì Que Vales. Un bel cambiamento per la trasmissione di Fascino che vede così andare in frantumi il solito equilibrio che si era consolidato negli anni.

Il posto di Mammucari sarebbe già stato occupato. E da un nome pesantissimo per Mediaset. Si tratta di Luciana Littizzetto, grandissima amica di Maria De Filippi e in uscita dalla Rai con Fabio Fazio per il passaggio a Discovery, e che su Canale5 dovrebbe ricoprire il ruolo di giurata al fianco di Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Confermata anche Sabrina Ferilli, volto storico del programma.

Luciana Littizzetto passa a Mediaset

Un congedo non proprio pacifico, quello di Luciana Littizzetto alla Rai, che prima di concludere la sua lunga avventura con Che Tempo che Fa ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa attraverso un’invettiva che non ha lasciato spazio alle interpretazioni: “Cara Rai, magari ci ritroveremo, spero in un’Italia diversa in cui la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale. Un’Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi la pensa come chi governa, di chi la pensa all’opposto. Di chi va, di chi resta”.

Più diplomatico, invece, Fabio Fazio, che ha lasciato parlare un casuale J’Accuse affisso alle sue spalle durante il discorso di commiato – privato – che ha concesso al suo pubblico. Lo rivedremo comunque presto ma non si sa ancora se all’interno del progetto Che tempo che fa, che non può rimanere in Rai perché prodotto da una società terza. È certo invece il passaggio a Nove di Luciana Littizzetto, che prosegue il suo percorso al fianco del conduttore ligure, di cui è stata spalla per molti anni.