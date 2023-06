“Belen Rodriguez fuori da Mediaset”: perché non è stata riconfermata

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Ci sono dei conduttori che siamo abituati a vedere in televisione, soprattutto in Rai o Mediaset: alcuni sono dei veri e propri “simboli”, come Maria De Filippi o Gerry Scotti. Una conduttrice che negli ultimi 15 anni abbiamo imparato a seguire e apprezzare, pur con le sue difficoltà iniziali, è Belen Rodriguez. Di strada ne ha fatta, da showgirl a conduttrice, prendendo le redini di alcuni dei programmi di punta di Mediaset, come Tu Sì Que Vales e Le Iene. Secondo un’indiscrezione, la Rodriguez avrebbe rifiutato la conduzione del primo e non sarebbe stata riconfermata a Le Iene. Ma procediamo per punti.

Belen Rodriguez via da Le Iene e Tu Sì Que Vales

A lanciare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela in un flash per Dagospia, mettendo in chiaro il futuro di Belen Rodriguez a Mediaset, dove ha condotto, per anni, Tu Sì Que Vales e Le Iene. Per l’edizione de Le Iene 2023/2024 un’unica certezza: non rivedremo la Rodriguez al timone. Non è una “novità”: già nel mese di dicembre il portale di Roberto D’Agostino aveva ipotizzato un cambio di conduttori, poi avvenuto solo in parte con l’addio di Teo Mammucari.

Destino diverso, invece, stando sempre alle indiscrezioni, per Tu Sì Que Vales: in questo caso a rifiutare la conduzione sarebbe stata proprio la Rodriguez. Un programma che è di fatto cresciuto con lei, piuttosto amato dal pubblico di Mediaset: dal 2014 ad oggi, l’abbiamo seguita nello show, dove ha dato prova di essere cresciuta, maturata. “Inizia la pulizia di Pier Silvio“, ha scritto The Pipol su Instagram, offrendo una chiave di lettura diversa alle indiscrezioni di Giuseppe Candela e specificando quale potrebbe essere il motivo di questo “movimento” che, in effetti, ha stupito un po’ tutti, almeno in prima battuta.

Chi conduce Le Iene al posto di Belen Rodriguez

In base alle indiscrezioni, a condurre Le Iene al posto di Belen potrebbe arrivare Veronica Gentili. La giornalista, infatti, ha avuto un incontro al ristorante con Davide Parenti, che è il “papà” del programma televisivo più iconico di Italia1. Una mossa attesa, forse scontata: l’esperimento Belen Rodriguez e Le Iene non ha funzionato pienamente e non ha soddisfatto i vertici, che già avrebbero voluto sostituirla durante la stagione televisiva in corso. Non sorprende, dunque, una mancata riconferma, soprattutto dopo aver perso la sua “spalla”, ovvero Mammucari.

Belen Rodriguez, il futuro in televisione

Rimane, adesso, il nodo di pensare al futuro, al domani. Sappiamo per certo che attualmente la Rodriguez è impegnata nelle riprese della quarta stagione di Celebrity Hunted, dove ha scelto di partecipare insieme alla sorella Cecilia, per la prima volta insieme in un reality show.

Tolti Le Iene e Tu Sì Que Vales, Belen dunque potrebbe andare via da Mediaset dopo quindici anni di carriera. Che non sono pochi. E, come scritto anche da Fanpage, sarebbe il primo nome ad andare via dopo la morte di Silvio Berlusconi. Non resta che attendere ulteriori sviluppi, con un po’ di amarezza, dobbiamo dire: la Rodriguez, con la sua conduzione fresca e solare, sebbene non esente da errori, ci mancherà.