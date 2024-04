Fonte: Getty Images Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha deciso di prendersi quasi un anno di pausa dalle scene televisive. Il 2023, infatti, è stato pieno di cambiamenti per la showgirl argentina che ha, nuovamente, terminato il suo matrimonio con Stefano De Martino, concluso e ripreso più volte negli ultimi anni. A seguito della fine dell’importante relazione amorosa, Belen Rodriguez ha rivelato di aver sofferto di depressione.

Ma anche a livello lavorativo, la conduttrice televisiva ha voluto dare una sferzata radicale alla sua vita. La presentatrice tv, infatti, ha chiuso ogni rapporto con Mediaset, lasciando la conduzione di Le Iene e di Tu si que vales. Dopo mesi di pausa dalle scene, però, Belen Rodriguez sarebbe pronta a tornare in televisione con un nuovo progetto. La conduttrice televisiva, infatti, parteciperà a un reality show.

Belen Rodriguez concorrente a Celebrity Hunted 4

Belen Rodriguez sembra essersi completamente ripresa dal momento buio che ha vissuto dopo la fine della sua relazione lunghissima, ma piena di alti e bassi, con l’ex marito Stefano De Martino. La conduttrice televisiva, infatti, dopo aver preoccupato tutti per la sua evidente perdita di peso dell’autunno scorso, è tornata in forma e sembra felice accanto alla sua amata famiglia e, secondo le indiscrezioni, a un nuovo fidanzato. Con loro, infatti, Belen Rodriguez si sarebbe appena concessa un magico viaggio a Disneyland che ha visto protagonisti, ovviamente, i suoi due figli: Luna Marì Spinalbese e Santiago De Martino.

Per la famiglia dei Rodriguez è in arrivo anche un lieto evento. Cecilia Rodriguez, infatti, presto convolerà a nozze con Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e Belen Rodriguez sarà la sua damigella d’onore. Ma le due sorelle faranno coppia anche in un nuovo progetto lavorativo che le vede coinvolte come concorrenti in gara. La conduttrice televisiva, infatti, ha deciso di concludere la sua pausa dalle scene e prenderà parte a Celebrity Hunted 4, il reality show di Prime Video.

Celebrity Hunted 4, i concorrenti

Dal 6 maggio 2024 sarà possibile seguire le gesta dei nuovi concorrenti di Celebrity Hunted 4 direttamente sulla piattaforma Prime Video. Tra i protagonisti della nuova edizione anche Belen Rodriguez, che gareggerà in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez. I diversi protagonisti del reality show hanno l’obiettivo di fuggire da alcuni “cacciatori” che hanno provano a trovarli, spostandosi in giro per l’Italia. I primi 3 episodi verranno pubblicati il 6 maggio 2024, mentre gli altri 3 saranno disponibili sulla piattaforma dal 13 maggio 2024.

Oltre a Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, le coppie in gara saranno altre tre. Raoul Bova prenderà parte alla fuga televisiva in coppia con la compagna Rocio Munoz Morales. Ma tra i concorrenti ci sono anche altri due attori comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Infine, dal mondo della musica, Guè Pequeno e Ernia.

I diversi concorrenti del reality show dovranno scappare da chi li deve trovare, spostandosi in giro per l’Italia per ben dodici giorni. Solo arrivati a questo traguardo importante, le coppie rimaste conosceranno l’indirizzo del traguardo e dovranno raggiungerlo, passando la linea di controllo dei “cacciatori”. Chi riuscirà ad arrivare fino alla fine senza essere notato, vincerà il premio finale.