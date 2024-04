Elettra, Ilary, Belen, i viaggi da sogno delle vip nostrane

Fonte: IPA Elettra Lamborghini, Ilary Blasi e Belen Rodriguez

Con l’arrivo della primavera molti vip nostrani hanno deciso di passare del tempo fuori dall’Italia per godere del clima mite e staccare la spina dai tanti impegni lavorativi. Nel secondo weekend di aprile, in particolare, delle vip molto amate hanno deciso di lasciare l’Italia per dei meravigliosi viaggi all’estero. Ilary Blasi ha mostrato sui suoni canali social le bellezze di Malta, mentre Elettra Lamborghini ha condiviso delle foto da Madrid, dove ha deciso di soggiornare per qualche giorno. Ma anche Belen Rodriguez è partita con tutta la famiglia alla volta della Francia e, in particolare, di Disneyland Paris.

Elettra Lamborghini sceglie Madrid

Quando la messa in onda delle trasmissione televisive quotidiane sono in pausa per il fine settimana, molti volti dello spettacolo italiano ne approfittano per delle gite fuori porta, visto il clima mite della stagione primaverile. Anche nello scorso weekend, tre vip molto amate hanno mostrato, sui loro canali social ufficiali, i loro viaggi da sogno.

Elettra Lamborghini, per esempio, si è mostrata in degli scatti per le vie della capitale spagnola, molto amata dalla cantante, come rivelato da lei stessa: “La mia bella Madrid”. Anche in viaggio Elettra Lamborghini non ha rinunciato allo stile, scegliendo un look comodo ma chic. La cantante ha visitato Madrid, infatti, con un pantalone morbido grigio con stampe e un top beige che lasciava la pancia scoperta.

Belen Rodriguez torna bambina a Disneyland Paris

Anche Belen Rodriguez ha sfruttato lo scorso weekend per un viaggio fuori Italia. La showgirl argentina, infatti, si è recata a Disneyland Paris insieme a tutta la famiglia. Con lei, infatti, c’erano i suoi genitori e la sorella Cecilia Rodriguez, che presto convolerà a nozze con Ignazio Moser, anche lui presente nella capitale francese. Protagonisti del viaggio, ovviamente, anche Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, figli della conduttrice tv. Secondo le indiscrezioni al gruppo di famiglia si sarebbe aggiunto anche Angelo Eduardo, presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez.

La conduttrice televisiva ha condiviso diversi scatti e video del suo magnifico viaggio, nel suo account Instagram ufficiale. Nei contenuti digitali si vede la gioia dei suoi due bimbi per questo viaggio nel mondo delle favole ma anche Belen Rodriguez si è lasciata trasportare dalla magia di Disneyland Paris e ha affermato che ogni bambino dovrebbe visitare questo posto almeno una volta nella vita.

Ilary Blasi, il viaggio di gruppo a Malta

Un’altra conduttrice televisiva molto amata ha passato il weekend in un paese straniero. Si tratta di Ilary Blasi che si è rilassata a Malta per qualche giorno, insieme alla figlia Isabel Totti, al fidanzato Bastian Muller e a un altro gruppo di amici. Nelle sue storie, la presentatrice televisiva ha mostrato le vie caratteristiche di Medina.

Per viaggiare comoda, Ilary Blasi si è recata in aeroporto con un look sportivo. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato dei leggings molto aderenti neri e una felpa over size grigia. La presentatrice tv ha abbinato al suo outfit anche delle scarpe da ginnastica e calzettoni da palestra. Lo zainetto nero di pelle era rigorosamente indossato sul davanti.