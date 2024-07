Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

L’8 luglio 2024 è andata in onda la prima puntata dell’edizione 2024 di Battiti Live, show canoro estivo, targato Mediaset. Sul palco di Molfetta, in Puglia, si sono alternati i più apprezzati artisti della scena musicale italiana attuale, accompagnati dalla conduzione di Ilary Blasi e Alvin. Ad aiutare i due presentatori dello show televisivo anche Rebecca Staffelli, reduce dalla fruttuosa partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, come esperta dei social networks.

Nel primo episodio della manifestazione estiva, la musica è stata, ovviamente, la protagonista, ma anche i look dei conduttori e dei tanti artisti in scaletta hanno colpito l’attenzione del pubblico dal vivo e in collegamento da casa.

Ilary Blasi e Irama puntano tutto sulle collane

Dopo tantissimi anni in cui Elisabetta Gregoraci ha condotto sapientemente Battiti Live, adesso, Ilary Blasi è al timone dello show musicale, insieme ad Alvin e Rebecca Staffelli. Per il suo debutto sul palco di Molfetta, la conduttrice televisiva ha deciso di risplendere, grazie a una sapiente scelta di accessori.

L’ex moglie di Francesco Totti, infatti, ha scelto per l’occasione un outfit total black, composta da una semplice gonna lunga nera con spacco centrale e top senza maniche in tinta. Il look, apparentemente semplice di Ilary Blasi, è stato esaltato, però, da accessori davvero luminosi. La presentatrice tv, infatti, ha scelto, per l’occasione, degli stivali alti color oro brillante. Ma, ancora più sorprendente, la conduttrice televisiva ha indossato anche un insieme di numerose collane di diversa misura, di cui una con un evidente brillante incastonato. Si trattava di una fantastica creazione di De Liguoro.

Ha deciso di risplendere, attraverso le collane, anche Irama, come sottolineato dalla stessa Ilary Blasi, che ha paragonato il suo look a quello del cantante: “Abbiamo un po’ di collane”. L’ex vincitore di Amici ha indossato, infatti, un girocollo brillante e una collana con un crocifisso, abbinato a una maglia nera trasparente e a un pantalone in tinta.

Anche Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, si è ispirata allo stile della conduttrice televisiva, indossando degli stivali argento, insieme a un tubino nero con brillantini sul davanti e cut out nei lati.

Battiti live, gli outfit tornano agli anni ’80

Oltre a Ilary Blasi e Irama, che hanno puntato tutto sul nero, spezzato da accessori brillanti. Gli altri protagonisti della prima puntata dello show musicale hanno scelto dei look che riportavano indietro nel tempo, con delle caratteristiche tipiche degli anni ’80. Prima tra tutti Annalisa che ha calcato il palco musicale con uno short nero e una maglia bianca. Il look semplice, però, presentava una particolarità. La maglietta della cantante era arricchita da delle spalline in perfetto stile vintage.

Pienamente negli anni ’80 i Ricchi e Poveri che, ancora una volta, si sono presentati sul palco con degli outfit coordinati che, stavolta, erano caratterizzati da stampe a tema vacanziero su base azzurra, come era in voga qualche decennio fa.

Ha scelto le stampe anche Angelina Mango che, per esibirsi dal palco esterno della manifestazione, ha indossato una tutina aderente stampata nei toni del verde, del blu e del rosso, con effetto foglie e dalla base nude.