Mahmood alla Prima della Scala 2025: prima volta memorabile. Voto 9

Pubblicato: 7 Dicembre 2025 20:20

Il 7 dicembre Milano festeggia Sant'Ambrogio e anche quest'anno gli occhi del mondo della moda e dello spettacolo si sono concentrati sulla Prima della Scala. L'opera che inaugura la stagione è Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvič. Nel foyer del Teatro di Milano è stato impossibile non notare il look impeccabile di Mahmood. Promuoviamo a pieni voti il cantante, che ha scelto un inconfondibile abito tre pezzi firmato Versace per la sua prima volta alla Prima. Splendidi contrasti di texture e che dire di quel riccio scolpito che gli attraversa la fronte? Voto 9.
Barbara Berlusconi MahmoodStar e Vip
Foto di Giorgia Prina

Giorgia Prina

Lifestyle Specialist

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.