Mahmood alla Prima della Scala 2025: prima volta memorabile. Voto 9
Il 7 dicembre Milano festeggia Sant'Ambrogio e anche quest'anno gli occhi del mondo della moda e dello spettacolo si sono concentrati sulla Prima della Scala. L'opera che inaugura la stagione è Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvič. Nel foyer del Teatro di Milano è stato impossibile non notare il look impeccabile di Mahmood. Promuoviamo a pieni voti il cantante, che ha scelto un inconfondibile abito tre pezzi firmato Versace per la sua prima volta alla Prima. Splendidi contrasti di texture e che dire di quel riccio scolpito che gli attraversa la fronte? Voto 9.