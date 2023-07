Stanchezza: le frasi che descrivono questa sensazione del corpo e della mente

Fonte: iStock Photo Frasi sulla stanchezza: citazioni e aforismi

Ci sono momenti della vita in cui ci sente stanchi, le ragioni possono essere le più disparate, ma una cosa è certa: quella sensazione toglie capacità di concentrazione, azzera le energie e anche la voglia di fare qualsiasi cosa. Si può essere stanchi di certi comportamenti, di alcuni tipi di persone, svogliati nei confronti degli eventi, perché magari ci sentiamo poco stimolati.

Insomma, le ragioni sono davvero tante, così come le frasi sulla stanchezza, su ogni sfumatura di questa sensazione che può colpire in particolari momenti della vita. Da una stanchezza fisica e mentale, fino a quella dell’anima, molto più profonda e complessa, per arrivare a comprendere altre emozioni come la delusione e la voglia di prendere le distanze da alcune persone.

DiLei ha selezionato citazioni e aforismi capaci di racchiudere e descrivere questo stato d’animo, e tutte le sue tante varianti, per restituirci un affresco di questa emozione e magari offrirci anche un punto di vista diverso su come affrontarla, gestirla e osservarla. Le frasi sulla stanchezza che possono aiutarci a comprenderla e a guardarla con la giusta predisposizione d’animo.

Frasi sulla stanchezza fisica e mentale

Capita di dire “Non ce la faccio più” e, quando accade, è il segnale che le cose devono cambiare, oppure che abbiamo bisogno di prenderci una pausa da tutto. Si tratta di momenti di cui non bisogna avere paura, che accadono anche rispetto alle cose più belle, che sono normali e che sono perfettamente rappresentati dalle frasi sulla stanchezza fisica e mentale. Vi sono, infatti, citazioni e aforismi da leggere quando abbiamo bisogno di fermarci e di riposare, di osservare le cose da un’altra prospettiva per provare a trovare un modo per ritrovare la forza. Pensieri che aiutano a riflettere e a osservare ciò che ci circonda dalla giusta prospettiva.

Le frasi sulla stanchezza fisica e mentale più belle, intense e vere.

Esiste una stanchezza dell’intelligenza astratta ed è la più terribile delle stanchezze. Non è pesante come la stanchezza del corpo, e non è inquieta come la stanchezza dell’emozione. È un peso della consapevolezza del mondo, una impossibilità di respirare con l’anima. (Fernando Pessoa)

Non è vero che ci si abitua, si è sempre più stanchi, semplicemente. (Charles Bukowski)

Soffermarsi troppo sull’io causa una terribile stanchezza. Un uomo in questa condizione è sordo e cieco a tutto il resto: è la stanchezza stessa a fare sì che non veda più le meraviglie che lo circondano. (Carlos Castaneda)

Essere stanchi non soltanto di ciò che si è desiderato ma anche di ciò che si sarebbe potuto desiderare. In realtà, di ogni desiderio possibile. (Emil Cioran)

Stanco, stanco di niente, stanco di tutto, stanco del peso del mondo che non aveva scelto di sopportare. (Francis Scott Fitzgerald)

La nostra stanchezza è spesso causata non dal lavoro, ma dalla preoccupazione, dalla frustrazione e dal risentimento. (Dale Carnegie)

Sono stanco, capo. Stanco di andare sempre in giro solo come un passero nella pioggia. Stanco di non poter mai avere un amico con me che mi dica dove andiamo, da dove veniamo e perché. Sono stanco soprattutto del male che gli uomini fanno a tutti gli altri uomini. Stanco di tutto il dolore che io sento, ascolto nel mondo ogni giorno, ce n’è troppo per me. È come avere pezzi di vetro conficcati in testa sempre continuamente. Lo capisci questo? (John Coffey, citazione tratta dal film Il miglio verde)

Voglio vivere, sono stufa di pianificare nella mia testa cose che non succedono, programmare una vita che non vivrò mai perché quel futuro che sogno non esiste. Sono stanca di sentirmi sola, invisibile, inesistente. (Fabio Volo)

Uno sforzo di volontà o di autocontrollo genera stanchezza; se ci si è dovuti imporre di fare una cosa, si è meno disposti o meno capaci di esercitare l’autocontrollo quando insorge un nuovo problema. (Daniel Kahneman)

La sveglia, il tram, le quattro ore di ufficio o di officina, la colazione, il tram, le quattro ore di lavoro, la cena, il sonno… questo cammino viene seguito senza difficoltà la maggior parte del tempo. Soltanto un giorno sorge il ‘perché’ e tutto comincia in una stanchezza colorata di stupore. (Albert Camus)

So che sei esausta di cercare di essere tutte le persone che gli altri si aspettano che tu sia, vieni con me, andiamo in un prato a raccogliere fiori selvaggi e poi beviamo alla fontana e lasciamo che l’acqua ci scorra sulla mani e porti via tutto ciò che abbiamo creduto di essere. (Fabrizio Caramagna)

Ti direi

sono stanca di essere

come mi vogliono tutti

sono stanca di vivere

come vorrebbero gli altri.

(Emma Marrone)

È proprio una vergogna per un individuo assennato che il rimedio al dolore sia la stanchezza di soffrire: è meglio che sia tu a lasciare il dolore, non il dolore te. (Lucio Anneo Seneca)

Più l’uomo possiede con abbondanza ciò che gli serve, più diventa stanco. (George Bernard Shaw)

Sono stanco e non mi sento di combattere anche se lo chiedi tu. (Fabio Concato)

Frasi sulla stanchezza dell’anima

Non è lo sforzo fisico o mentale che, a volte, ci fa sentire stanchi. È più un qualcosa che nasce da dentro, che germoglia nel cuore e piano piano prende forma e consistenza. È la stanchezza dell’anima, una sensazione alla quale sono dedicate tante opere, da cui trarre aforismi e citazioni, frasi che mettono nero su bianco ciò che si prova e che magari possono essere utili per capirsi. Perché, a volte, leggere ciò che proviamo e a cui non sappiamo dare un nome, aiuta a vedere le cose da una prospettiva differente.

Con l’azione arrivava l’ansia, e il senso di insuperabile sforzo per riuscire a intonarsi col sogno, e con esso arrivavano stanchezza, scoraggiamento, e di nuovo il volo nella solitudine. (Anais Nin)

Nessun grado di stanchezza arreca sofferenza quanto l’essere perfettamente riposati e senza niente da fare. (Henry S. Haskins)

Una conclusione a volte è semplicemente una forma in cui ti sei stancato di pensare. (Fabrizio Caramagna)

Gli uomini cadono nella routine quando sono stanchi e fiacchi: ha tutte le apparenze dell’attività senza averne il peso. (Walter Lippmann)

Non si è stanchi di combattere, si è stanchi di non arrendersi mai. (Giacomo Pederbelli)

Si va avanti. E il tempo, anche lui va avanti; finché dinnanzi si scorge una linea d’ombra che ci avvisa che anche la regione della prima giovinezza deve essere lasciata indietro. Questo è il periodo della vita in cui è probabile che arrivino i momenti di cui ho parlato. Quali momenti? Momenti di noia, ecco, di stanchezza, di insoddisfazione. Momenti precipitosi. (Joseph Conrad)

Lavorare stanca, ma far niente stanca ancora di più. (Roberto Gervaso)

Poter addormentarsi quando si è stanchi e poter deporre un peso che si è portato per tanto tempo, è una delizia, è un fatto meraviglioso. (Herman Hesse)

La nostra stanchezza è spesso causata non dal lavoro, ma dalla preoccupazione, dalla frustrazione e dal risentimento. (Dale Carnegie)

Sono stanco che il sole resti in cielo, non vedo l’ora che si sfasci la sintassi del mondo, che si mescolino le carte del gioco, i fogli dell’in-folio, i frantumi di specchio del disastro. (Italo Calvino)

A volte, quando alzo la testa stanca dai libri nei quali segno i conti altrui e l’assenza di una vita mia, avverto una sorta di nausea fisica che forse deriva dalla posizione curva, ma che trascende i numeri e la delusione. La vita mi disgusta come una medicina inutile. (Ferdinando Pessoa)

Era stanca, di quella stanchezza che sa dare solo il vuoto. (Paolo Giordano)

Tristezza – stanchezza che penetra nell’anima – Stanchezza – tristezza che penetra nella carne. (Christian Bobin)

Lo sai bene: non ti riesce qualcosa, sei stanco e non ce la fai più. E d’un tratto incontri nella folla lo sguardo di qualcuno – uno sguardo umano – ed è come se ti fossi accostato a un divino nascosto. E tutto diventa improvvisamente più semplice. (Andrej Tarkovskij)

E anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prender tutto quanto. (Maneskin)

Stanco dei troppi sacrifici e in cambio lame

Di avere mille amici e essere solo come un cane

Stanco di sentire il peso del giudizio addosso

Stanco perché il giudizio è mio e non vostro

Stanco dei miei superiori, dei professori

Dei fiori sopra le tombe, le bombe sui territori. (Coez)

Sono stanco di urlare senza voce. (Giuseppe Ungaretti)

Frasi sulla stanchezza e la delusione

Sentirsi stanchi può essere la conseguenza di una delusione, un sentimento di grande tristezza che ci prende quando qualcosa non va come avevamo pianificato o sperato, oppure quando qualcuno non è come avremmo voluto.

In quei momenti la prima reazione rimanerci male. Se tutto questo si ripete, o perdura nel tempo, subentra la stanchezza, quella sensazione di non farcela più. La misura è colma e tutto questo viene rappresentato in maniera molto vivida dalle frasi sulla stanchezza e la delusione: citazioni e aforismi profondi che ci raccontano queste emozioni.

Ci si stanca anche di rimanerci male. (Charles M. Schulz)

Delusioni che ti si siedono accanto, per ricordarti che le scelte fatte si pagano. Tutte. Sempre. (Fabrizio Caramagna)

Beato chi non si aspetta nulla, perché non sarà mai deluso. (Alexander Pope)

Gli uomini si sposano perché sono stanchi. Le donne perché sono curiose. Entrambi rimangono delusi. (Oscar Wilde)

L’animo umano è sempre ingannato nelle sue speranze, e sempre ingannabile: sempre deluso dalla speranza medesima, e sempre capace di esserlo: aperto non solo, ma posseduto dalla speranza nell’atto stesso dell’ultima disperazione. (Giacomo Leopardi)

Considero valore, la stanchezza di chi non si è mai risparmiato. (Madre Teresa di Calcutta)

Ci si stanca di tutto, anche di essere amati. (André Maurois)

Ci stanchiamo di tutto perché niente, in fondo, è come vorremmo. (Roberto Gervaso)

I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci. (Hermann Hesse)

Frasi sull’essere stanchi delle persone

Immaginiamo una corda che viene tirata a lungo e che – a un certo punto – è talmente sfibrata e sottile che si spezza: questa è la metafora perfetta di come ci sente quando si è stanchi delle persone. Chiaramente non di tutte e in maniera indiscriminata, ma di quelle che hanno lentamente distrutto la nostra pazienza con i loro comportamenti.

Ci sono frasi sull’essere stanchi delle persone che al meglio riescono a rappresentare questa sensazione. Un sentimento che proviamo o abbiamo già vissuto tutti, almeno una volta nella vita: le citazioni e gli aforismi migliori che raccontano cosa si prova.