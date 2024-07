Kate Middleton, ultime notizie. William solo e in crisi, nuove voci sul flirt con Rose Hanbury

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton prosegue le cure contro il cancro che la debilitano al punto che ha dovuto rinunciare a presenziare alla partita di polo benefica, lasciando solo William anche in questa occasione. Il fatto ha dato il via a voci incontrollate che riguardano ancora una volta Rose Hanbury, la presunta amante del Principe del Galles.

Kate Middleton, l’assenza alla partita di polo di William

Kensington Palace ha dato un aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton venerdì 12 luglio per comunicare che la Principessa del Galles non avrebbe accompagnato William alla partita di polo benefica che ogni anno si tiene al Guards Polo Club a Windsor. Quindi nelle vicinanze dell’Adelaide Cottage.

Il motivo del forfait di Kate sarebbe la chemioterapia cui si sta sottoponendo e che la spossa moltissimo. Fonti vicine alla Principessa raccontano che le cure le provocano forti nausee e grande stanchezza, tanto da costringerla a letto per molte ore.

Ma lei stessa aveva raccontato nell’ultimo messaggio inviato prima di presenziare al Trooping the Colour che, nonostante stesse facendo buoni progressi “Come chiunque stia affrontando la chemioterapia saprà, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi cedere al riposo del tuo corpo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il fatto di sentirti bene”.

Evidentemente Kate sta attraversando un momento difficile, pertanto ha deciso di rinunciare ad assistere alla partita di polo che comporta stare in piedi, esposta al sole e al caldo per diverso tempo. Evidentemente non se la sentiva di affrontare un simile sforzo. O forse è stato William a impedirgli di presenziare. Infatti, pare che sia “ferocemente protettivo” nei suoi confronti. Almeno così lo ha definito l’ex maggiordomo di Diana, Paul Burrell, che lo conosce molto bene.

William solo e in crisi

William è da mesi sotto pressione. Ha dovuto far fronte a una doppia diagnosi di cancro, quella di suo padre Carlo e quella di sua moglie Kate. Questo ha comportato più lavoro per sostenere la Monarchia ma anche in casa con tre figli piccoli cui badare e da tranquillizzare sulla salute della madre.

Il Principe sente molto la mancanza della moglie che riesce a equilibrarlo smussando il suo carattere spesso iroso. Lo stress e il peso che deve sopportare avrebbero causato anche tensioni proprio con Kate che si sente troppo controllata dal marito, così preoccupato per lei da non volerla esporre a inutili sforzi che comprenderebbero anche importanti decisioni sull’educazione dei figli, in particolare del primogenito George.

Kate Middleton, nuove voci Rose Hanbury e il flirt con William

Il precario equilibrio della coppia è stato sfruttato dalle malelingue per far circolare nuovamente il nome di Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley, che da anni si dice sia stata l’amante di William.

Modella ed ex vicina di casa nel Norfolk di William e Kate, si dice che tra lei e il Principe si sia accesa la passione. Lady Middleton era riuscita a soffocare i pettegolezzi e ad allontanarli. Ma con il nuovo incarico che Carlo ha offerto al marito di Rose, il Marchese di Cholmondeley lo scorso anno i rumors sono riemersi.

Poi, dopo l’intervento all’addome che Kate ha subito lo scorso gennaio, sono state formulate le ipotesi più fantasiose sulla sparizione della Principessa e di nuovo era spuntato il nome di Rose e la liaison tra lei e William. Quando Kate ha raccontato al mondo di avere un cancro, queste voci si sono zittite, per poi riemergere adesso, in un momento delicato, in cui i Principi del Galles avrebbero bisogno solo di pace, comprensione e rispetto.