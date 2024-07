Fonte: IPA Kate Middleton

Dopo giorni di incertezza, finalmente arriva l’ufficialità: Kate Middleton partecipa alla finale maschile di Wimbledon dove premia il vincitore tra Nole Djokovic e Carlos Alcaraz. La nota giunge direttamente da Kensington Palace, la quale conferma la presenza della Principessa sul terreno di gioco ma senza suo marito William. Si tratta quindi della prima uscita ufficiale senza il Principe dopo l’annuncio in video della malattia che sta ancora curando con grande coraggio. L’avevamo già vista per il Trooping the colour e sul balcone di Buckingham Palace, sorridente ma sofferente per i trattamenti che la stanno mettendo a dura prova.

Quando vedremo Kate Middleton a Wimbledon

La Principessa del Galles è attesa per la finale maschile che si disputa sul terreno di Wimbledon tra due grandi nomi del tennis: Djokovic e Alcaraz. Kate Middleton non partecipa invece alla finale femminile in cui gioca la nostra Jasmine Paolini contro Barbora Krejcikova. La futura Regina d’Inghilterra consegna il premio al primo classificato in qualità di patrona dell’All England Club, com’era accaduto anche un anno fa.

Di certo, non sarebbe stata una finale degna di questo nome senza il sorriso rassicurante della Principessa, che oltre a essere patrona è anche una grande appassionata di tennis e saltuariamente anche praticante. La sua partecipazione è simbolica ma è anche un messaggio importantissimo rivolto a tutti coloro che stanno combattendo contro il tumore. Una forma di comunicazione nuova, per la Monarchia, che la avvicina moltissimo al popolo e che scardina le abitudini del passato in cui i Reali si ponevano come un’entità distaccata dalla gente che crede ancora nel loro supporto al Paese.

Perché si temeva un forfait

La conferma della presenza di Kate Middleton a Wimbledon è di poche ore precedente alla discesa in campo degli atleti. Questo perché c’erano dubbi sulle sue possibilità fino all’ultimo momento. Si era anche parlato di una sua eventuale sostituta, individuata nella Duchessa di Gloucester. Brigitte avrebbe infatti dovuto prendere il suo posto all’interno del Royal Box, nel quale spesso abbiamo anche visto i genitori della Principessa, e premiare il vincitore della leg maschile del Torneo.

Le cure alle quali si sta sottoponendo la Principessa sono comunque tutt’altro che leggere. Lei stessa aveva dichiarato di essere nel pieno dei trattamenti e di aver imparato a vivere giorno dopo giorno. Le forze non la sostengono sempre ma ha lavorato moltissimo per essere presente a Wimbledon, evento al quale non voleva mancare. Dopo gli sforzi fatti al Trooping the colour, Kate Middleton avrebbe dovuto prendersi un periodo di pausa molto lungo e prendere parte solo a un paio di eventi fino alla fine dell’anno.

Certa invece l’assenza del Principe William che, a dire il vero, a Wimbledon non ha mai avuto un ruolo di grande rilievo. Da quando sua moglie è malata, è diventato un punto di riferimento per i suoi figli insieme a Carole Middleton, che ha assunto le redini della famiglia nel periodo della prima convalescenza della figlia dopo l’operazione. Non mancano le voci di presunti flirt e tradimenti, perfino ora che la Principessa non sta per niente bene.