Kate Middleton festeggia il suo compleanno e la famiglia si allarga con un nuovo cucciolo

Kate Middleton compie 44 anni e la famiglia si allarga: la Principessa del Galles e William sono stati avvistati con un nuovo cucciolo

Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton compie 44 anni. Infatti è nata il 9 gennaio 1982. Come sempre i festeggiamenti si tengono in famiglia, probabilmente nella casa del Norfolk, ad Anmer Hall. Anche se non si conoscono i dettagli della giornata, è emersa però l’indiscrezione che la famiglia si è allargata in gran segreto. Infatti, William e sua moglie sono stati avvistati in compagnia di un nuovo tenerissimo cucciolo.

Kate Middleton, il compleanno in famiglia

Per i suoi 44 anni Kate Middleton ha rotto la tradizione. Infatti, passate le feste di Natale, è solita riprendere il lavoro dopo il suo compleanno. Ma questa volta ha deciso di apparire a sorpresa in pubblico prima. L’8 gennaio la Principessa del Galles ha accompagnato suo marito William presso il Charing Cross Hospital di Londra, perché ha voluto ringraziare personalmente i medici e i volontari per il lavoro che continuano a svolgere.

Kate ha sorpreso tutti con la sua presenza, tanto che nel vederla qualcuno dello staff ha addirittura esclamato “wow”. Non poteva scegliere un modo migliore per debuttare in pubblico nel 2026.

È probabile che già nella serata di giovedì lei, William e i tre bambini si siano recati ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna, dove sono soliti festeggiare i compleanni di famiglia e trascorrere il weekend.

Questo è un compleanno speciale per Kate e per più di un motivo. È trascorso un anno dalla remissione del cancro e la Principessa sembra aver ritrovato la serenità, oltre che una maggiore consapevolezza dei valori della vita. Ma c’è anche un nuovo membro in famiglia che festeggia con lei il suo compleanno.

Kate Middleton, il nuovo cagnolino

Pochi giorni fa, William e Kate Middleton sono stati sorpresi a passeggiare in compagnia non di uno ma di due cani. Uno era Orla, il cocker spaniel che hanno ricevuto in dono da James, il fratello della Principessa, poco dopo la scomparsa del loro amato Lupo, e l’altro, mai visto prima, era un cucciolo della stessa razza.

Lo scorso anno Orla ha dato alla luce una cucciolata e si è ipotizzato che Will e Kate abbiano tenuto con sé uno dei suoi tre cagnolini. La coppia infatti annunciò la nascita dei cuccioli con grande entusiasmo, pubblicando una foto del Principe del Galles coi tre cuccioli per festeggiare il suo compleanno.

Pare che George, Charlotte e Louis, figli di William e Kate, fossero entusiasti del loro arrivo. Per questo si è ipotizzato che il nuovo membro della famiglia sia proprio uno dei cuccioli di Orla.

D’altro canto, i Principi adorano i cani e da quando sono sposati, cioè dal 2011, ne hanno uno. Nel 2018 William raccontò quanto sia stato importante per Kate la presenza di Lupo, il loro primo amico a quattro zampe.

Poco dopo il loro matrimonio, infatti, il Principe fu costretto a separarsi dalla moglie per sei settimane per svolgere una missione nelle isole Falkland e Lupo fu determinante nel tenere compagnia a Kate.

