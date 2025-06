Il Principe William compie 43 anni, i dolci auguri di Kate Middleton

IPA Il Principe William

Il 21 giugno segna l’inizio dell’estate ed è anche il giorno di nascita di quello che, quasi sicuramente, sarà il prossimo Re d’Inghilterra. Proprio nel giorno del solstizio d’estate nacque il Principe William, che quest’anno festeggia i 43 anni, in famiglia così come già aveva fatto la moglie Kate Middleton. Si celebra, però, anche sui social e gli auguri più dolci non potevano che essere quelli di Kate e dei piccoli George, Charlotte e Louis.

I dolci auguri dei piccoli di casa

Il compleanno è un giorno di festa e permette anche a coloro che, per dovere reale, sono costretti a mostrarsi sempre impeccabili, di concedersi qualche attimo di tenerezza. Lo ha fatto sui profili social ufficiali il Principe William che, nel giorno dei suoi 43 anni, si è mostrato in uno scatto casalingo, seduto sull’erba, intento a coccolare i suoi cuccioli. “Buon compleanno” si legge a corredo della foto, con “l’amore” di C, G, C, L, naturalmente Catherine, George, Charlotte e Louis. E non solo, a fare gli auguri al “papà” anche la piccola Orla, la cagnolina di casa e i suoi cuccioletti.

Anche il Re non è mancato di porgere i propri auguri al primogenito. Tra le storie Instagram del profilo ufficiale della Royal Family è comparso un bel ritratto di William, anche stavolta su sfondo bucolico, con una dedica di “tanti auguri al Principe di Wales”. Non di certo un messaggio strappalacrime, ma abbastanza affettuoso per quanto concesso dal protocollo reale. Mancano soltanto gli auguri di Harry che, considerato il sempre più freddo rapporto con il fratello, probabilmente non arriveranno – per lo meno non pubblicamente.

È Orla a rubare la scena

William è tra i reali più amati d’Europa, stavolta, però, c’è stato qualcuno a rubargli la scena. Si tratta di Orla, l’amatissima cocker spaniel di famiglia, regalata a Kate dal fratello James Middleton nel 2020, poco dopo la morte della fedelissima Luna, il cucciolo tanto amato dalla Principessa. Pochi mesi fa Orla è diventata mamma, di ben quattro adorabili cuccioli, tutti entrati ufficialmente a far parte della famiglia reale.

I 43 anni del Principe William

Così come era già stato quello di Kate Middleton, anche il compleanno di William sarà un evento intimo e riservato, lontano da grandi feste e sfarzi ufficiosi. Il Principe trascorrerà il fine settimana di festa assieme alla famiglia, all’aria aperta, nella campagna in fiore di Anmer Hall, poco distante dalla residenza di Sandringham. Una scelta desiderata ma anche imposta dagli impegni scolastici dei principini che, seguendo il calendario anglosassone, non inizieranno le vacanze estive prima del 5 luglio.

D’altronde, un po’ di riposo è necessario a seguito dell’impegnatissima settimana. Il compleanno di William arriva in concomitanza con Royal Ascot, cui il Principe ha preso parte da solo, mentre Kate ha preferito riposarsi dopo la partecipazione al tradizionale Trooping The Colour, l’evento più importante della Casa Reale inglese, che celebra il compleanno del monarca con il tradizionale saluto dal balcone di Buckingham Palace.