Kate Middleton rompe il silenzio dopo il forfait al Royal Ascot 2025

Kate Middleton ha condiviso un messaggio personale, rivolgendosi alle associazioni benefiche da lei sostenute. Si tratta del primo intervento pubblico della Principessa del Galles dopo il forfait al Royal Ascot.

Kate Middleton, i motivi del forfait

Lo scorso mercoledì 18 giugno, Kate Middleton avrebbe dovuto partecipare con William al Royal Ascot. Almeno così era stato annunciato dall’organizzazione della corsa ippica più glamour della Gran Bretagna. Ma pochi minuti prima dell’ingresso delle carrozze con i membri della Famiglia Reale, il Palazzo ha comunicato che la Principessa non ci sarebbe stata.

Questa cancellazione all’ultimo minuto ha fatto molto preoccupare l’opinione pubblica. Si è temuto infatti per le condizioni di salute di Kate. Come è noto, lo scorso anno si è dovuta sottoporre a chemioterapia a causa di un cancro.

Il Palazzo ha voluto subito rassicurare che la Principessa stava bene, che era molto dispiaciuta per non essere presente al Royal Ascot, ma che ancora cerca il giusto equilibrio.

William si è presentato solo alle corse dei cavalli, è sembrato sereno e ha fatto una lunga chiacchierata con la suocera, Carole Middleton.

Il giorno successivo il Palazzo ha ulteriormente chiarito che la presenza di Kate non era prevista e che l’organizzazione del Royal Ascot era già stata avvisata per tempo della sua assenza, che era quindi programmata, ma per un errore di comunicazione il nome della Principessa è finito nella lista dei membri della Famiglia Reale presenti all’ippodromo. Una gaffe che ha scatenato il caos e suscitato imbarazzo.

Tra l’altro non è inusuale che la Principessa non partecipi al Royal Ascot. Infatti, ha saltato parecchie edizioni.

Kate Middleton torna al lavoro

Anche se non si è più mostrata in pubblico dalla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, Kate continua a lavorare da casa. Così, venerdì 20 giugno ha voluto condividere un messaggio di sostegno a tutte le associazioni che si occupano della cura dei bambini.

La Principessa ha elogiato lo “straordinario lavoro” degli hospice pediatrici per “risollevare gli animi attraverso risate, divertimento e gioco, nonché attraverso l’ascolto, la cura, la cura e la condivisione”.

Kate è patrona dell’East Anglia Children’s Hospices (EACH) dal 2012 e a gennaio di quest’anno è diventata patrona del Tŷ Hafan Children’s Hospice nel Galles del Sud.

Le parole della Principessa del Galles sono molto toccanti: “Nessun genitore vorrebbe mai sentirsi dire che il proprio figlio ha una grave patologia che potrebbe accorciargli la vita. Purtroppo, questa è la realtà che migliaia di famiglie in tutto il paese si trovano ad affrontare, lasciandole con il cuore spezzato, timorose del futuro e spesso disperatamente isolate”. Poi sottolineando l’importante lavoro delle associazioni di cui è patrona ha detto: “Poter accedere al supporto di uno dei 54 hospice pediatrici del Regno Unito significa che non dovranno affrontare il loro futuro da soli”.

E ha concluso: “Spero che in questa settimana dell’Hospice pediatrico vi unirete a me nel celebrare il lavoro che svolgono, capace di cambiare la vita, e nel ringraziarli per l’assistenza fondamentale che forniscono ai bambini e alle famiglie che attraversano i momenti più difficili.”

Kate Middleton non si mostrerà in pubblico

Anche se le condizioni di salute di Kate non destano ufficialmente preoccupazione, la Principessa non tornerà in pubblico la prossima settimana. Infatti, William affronterà da solo tutti gli impegni in agenda.

Probabilmente, la rivedremo a luglio, durante il torneo di Wimbledon.