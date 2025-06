Kate Middleton osa con le trasparenze: la folla non si contiene al Garter Day

Kate Middleton lascia tutti senza fiato con il look che gioca con le trasparenze, firmato Self Portrait, durante la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico all’indomani del Trooping the Colour. L’occasione è il Garter Day, ovvero la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera che si è tenuta al Castello di Windsor. La folla, incantata dal suo look con dettagli trasparenti, ha osannato la Principessa del Galles al suo arrivo.

Kate Middleton osannata dalla folla alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera

Dopo l’omaggio a Lady Diana con l’abito turchese indossato al Trooping the Colour, Kate Middleton ha incantato tutti con un look bianco di Self Portrait durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, altro appuntamento tradizionale per la Famiglia Reale britannica.

Kate ha avuto ragione di prendersi un paio di settimane di vacanza a fine maggio, dato che ora gli impegni in agenda si intensificano.

Infatti, il 14 giugno ha festeggiato il compleanno pubblico di Re Carlo ed è tornata di nuovo sulla scena lunedì 16 in occasione del Garter Day.

Fonte: Getty Images

Al suo arrivo a Windsor, dove nella cappella di San Giorgio si svolge la cerimonia dell’Ordine, la Principessa del Galles è stata accolta da applausi scroscianti da parte delle persone accorse a vedere Dame e Cavalieri sfilare con i tradizionali mantelli di velluto, decorati, e con i cappelli ornati da piume di struzzo, guidati da Re Carlo e dalla Regina Camilla che insieme ai partecipanti alla cerimonia hanno sfidato il gran caldo estivo.

Kate non fa parte dell’antico ordine, perciò non ha indossato le vesti tradizionali, ma è riuscita ugualmente ad attrarre l’attenzione. Anzi si può dire che la folla era quasi più interessata a lei che ai membri dell’Ordine cavalleresco, che contra tra gli altri il Principe William, il Principe Edoardo, la Principessa Anna, oltre a molte personalità di spicco britanniche.

Fonte: Getty Images

Lady Middleton è arrivata alla funzione accompagnata da Sophie di Edimburgo, zia di suo marito William, nonché nuora preferita della Regina Elisabetta. Kate e la zia acquisita vanno molto d’accordo e spesso svolgono incarichi pubblici insieme.

Kate Middleton ricicla il look di Self Portrait

Per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, la Principessa del Galles ha riciclato il look in bouclé color crema di Self Portrait. Dato che due giorni prima aveva indossato un abito nuovo, Kate ha preferito non esagerare con gli acquisti, riproponendo lo stesso outfit che ha sfoggiato durante il Giorno della Vittoria.

La mise che sembra in completo ma in realtà è un pezzo unico gioca con la seduzione, grazie alla balza trasparente, finemente ricamata, con cui termina la gonna.

Fonte: Getty Images

Kate ha abbinato l’abito con un cappello di Sean Barrett a tesa larga, le décolleté in suede chiaro dal tacco altissimo, firmate Gianvito Rossi e una clutch coordinata. Come gioielli ha optato per le perle, una collana a più fili, abbinata a un paio di orecchini a lobo, a forma di fiore. Mentre all’anulare è ricomparso l’anello di fidanzamento con diamanti e zaffiri, appartenuto a Diana, che indossa sempre nelle occasioni formali

Differentemente dal Trooping the Colour, Lady Middleton ha lasciato sciolti i capelli, pettinati con i suoi ormai iconici boccoli.