Kate Middleton, la collana di perle vintage e la clutch che tutte vogliono

Fonte: Getty images Kate Middleton

Kate Middleton era semplicemente magnifica alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera che si è svolta nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Kate Middleton, il significato segreto del suo look

Kate Middleton ha optato per un look bianco, più precisamente crema, per il Garter Day. Soprattutto la Principessa del Galles ha scelto di riciclare abito e accessori. Niente di quello che ha indossato alla cerimonia dell’antico ordine era nuovo.

Kate non ha voluto sembrare eccessiva, evitando di mostrarsi in pubblico a 48 ore di distanza con due look mai indossati prima. Da qui l’idea di riciclare l’abito-blazer di Self Portrait.

La Principessa del Galles lo ha indossato per la prima volta nel settembre del 2021 durante un ricevimento, poi di nuovo nel giugno 2022 e infine nel 2025 in occasione del Giorno della Vittoria. Il vestito, che si presenta come un blazer nella parte superiore e nella parte inferiore è composto da una gonna sartoriale con inserto in tulle trasparente, è ancora in vendita a 570 dollari.

Kate Middleton, le perle vintage

Lady Middleton ha impreziosito il suo look con una collana di perle finte color champagne, di diversa lunghezza, chiuse da un fermaglio in cristallo. Il modello costa 275 sterline, circa 328 euro, ma è già andato esaurito. La collana è stata realizzata da Susan Caplan.

Anche il gioiello è riciclato, infatti Kate lo aveva sfoggiato lo scorso gennaio durante la Giornata della Memoria, abbinandolo a un abito nero.

Fonte: Getty Images

Il 16 giugno ha abbinato la collana a un paio di orecchini, coordinati, di perle che formano una sorta di fiore o grappolo, disegnati dallo stesso marchio. Ricordano molto i famosissimi orecchini a cavolfiore, ma il loro valore è totalmente diverso.

Kate Middleton, la clutch iconica

Altro accessorio importante del look di Kate è la clutch. Si tratta della sua Strathberry Multrees con catena e chiusura in oro. Il brand è molto amato dalla Famiglia Reale e in particolare dalla Principessa del Galles.

Fonte: Getty Images

Lei possiede lo stesso modello in blu, ma per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera ha optato per un modello color crema. Il suo costo non è proibitivo, infatti può essere acquistata per 295 sterline. Si tratta di un modello di grande successo, molto amato anche da Kate, perché per quanto sia particolarmente elegante, non è eccessiva delle forme o nei decori e quindi è molto versatile e portabile in occasioni diverse. Si chiude magneticamente e le sue misure sono 11 cm x 20,2 cm ed è dotata di una catena in modo che possa essere indossata anche a tracolla.