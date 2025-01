Kate Middleton, il significato segreto della sua collana di perle vintage

Fonte: PA Media Kate Middleton

Kate Middleton colpisce ancora col suo look. La collana di perle finte, di Susan Caplan, non solo è andata esaurita in poche ore, ma racchiudeva un importante messaggio non verbale nella Giornata della Memoria per non dimenticare gli orrori dell’Olocausto ed evitare che si ripetano.

Kate Middleton, il commovente abbraccio

Kate Middleton ha sorpreso tutti con la scelta dell’ultima ora di partecipare con William alla cerimonia di commemorazione a Londra per i 6 milioni di ebrei vittime del nazismo. Era la prima uscita pubblica della Principessa del Galles che ha avuto modo, durante l’evento, di incontrare alcuni sopravvissuti, di parlare con loro, di stringere loro le mani e di abbracciarli. Kate infatti ha ritrovato due persone che aveva fotografato nel 2020, sempre in occasione della Giornata della Memoria.

Fonte: PA Media

Lei e il marito hanno partecipato anche alla cerimonia delle candele, come già avevano fatto cinque anni fa. Mentre Re Carlo si trovava ad Auschwitz con altri Sovrani e Capi di Stato per gli 80 anni dalla liberazione.

Kate Middleton in lutto

Kate si è presentata con un look nero in segno di lutto, composta da un cappotto di Catherine Walker, un maglione nero di Boden e dei pantaloni Roland Mouret Axon. Il nero è un colore vietato nel dress code della Corona britannica, va indossato solo in circostanze appunto di lutto. Infatti, vediamo i membri della Famiglia Reale vestirsi di nero per il Remembrance Day e poi mai più durante l’anno.

Nel 2020 Kate optò per un outfit grigio in occasione del Giorno della Memoria. Ma significativamente quest’anno ha scelto il nero, per sottolineare l’importante anniversario, gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz – Birkenau, ma anche per sottolineare il difficile momento storico che il mondo sta vivendo con diversi conflitti aperti.

Fonte: PA Media

Kate Middleton, la scelta della collana di perle

Nell’outfit della Principessa del Galles, la collana di perle a 5 fili era particolarmente evidente. Kate possiede diversi collier di perle, alcuni li ha ereditati da Elisabetta II, altri da Diana. Ma in questo caso ha preferito indossare una collana nuova, per veicolare un preciso messaggio.

Infatti, il gioiello è realizzato dal brand ebraico Susan Caplan. Si è trattato quindi di un chiaro omaggio ai sopravvissuti e alle loro famiglie. Il marchio inoltre condivide con Kate le stesse idee di sostenibilità e di artigianalità.

La collana vintage richiama lo stile degli anni Ottanta, è composta da 5 fili di perle finte color champagne, di diversa lunghezza, chiuse da un fermaglio in cristallo. Il modello costa 275 sterline, circa 328 euro, ma è già andato esaurito. Ancora una volta si conferma l’effetto Kate che è valso alla Principessa l’onore di concedere il Royal Warrant a brand britannici che servono in modo eccellente la Famiglia Reale.

Susan Caplan ha condiviso su Instagram un post per ringraziare Kate: “Oggi ricorrono 80 anni dall’Olocausto e, in quanto marchio di proprietà ebraica, siamo onorati che la Principessa del Galles abbia scelto di indossare la nostra collana per la commemorazione odierna in occasione del Giorno della Memoria dell’Olocausto”.