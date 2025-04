Kate Middleton, la regola di stile che non può infrangere

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è una perfetta Principessa del Galles e, in futuro, potrà diventare una della più apprezzate Regine d’Inghilterra. La moglie del Principe William è molto amata dai suoi futuri sudditi per diverse sue caratteristiche peculiari, tra cui anche il suo personale gusto in fatto di moda. Ma nelle sue scelte di stile Kate Middleton deve rispettare una regola ferrea che risale addirittura all’Ottocento.

Kate Middleton, la regola di moda ottocentesca

Kate Middleton ha uno stile inconfondibile che, a volte, viene anche copiato da altre teste regnanti europee. Soprattutto Mary, la Regina di Danimarca, condivide con la Principessa del Galles alcuni capi d’abbigliamento e la preferenza per dei specifici brand di moda. Ma la futura Regina del paese europeo deve seguire, in ogni caso, alcune regole di stile che si applicano ai look indossati da ogni esponente femminile della Monarchia Inglese.

Tra queste una ferrea norma che riguarda le acconciature di Regine, Principesse e Duchesse e, in particolare, l’utilizzo di cappelli, che sarebbe addirittura obbligatorio in una specifica fascia oraria, come svelato da Grant e riportato da Hello: “C’era una regola che stabiliva che le donne dovevano indossare cappelli dalle 6 del mattino fino alle 6 di sera. Dopodiché, avrebbero indossato tiare se erano sposate. Se non indossavano tiare, ciò significava che erano single e cercavano di socializzare. Le donne reali seguono questa vecchia regola di galateo”.

La regola farebbe parte del protocollo reale dal lontano 1850 e deriverebbe dalla convinzione che fosse sconveniente, per le donne nobili, mostrare i capelli in pubblico. Anche se la norma non verrebbe sempre rispettata da Kate Middleton e dalla Regina Camilla, a differenza di Elisabetta II che non la infrangeva mai: “Dipende dall’occasione, la defunta Regina indossava sempre cappelli, e la Principessa del Galles e la Duchessa di Cornovaglia li indossano di tanto in tanto. Durante le visite generali, tendono a non indossarli, ma nelle occasioni più ufficiali, lo fanno”.

Le donne della Monarchia Inglese, inoltre, eviterebbero d’indossare dei fascinator, non adatti, secondo la vecchia norma, a essere utilizzati in diverse occasioni importanti: “Ogni volta che c’è un evento reale a Westminster Abbey o una cerimonia, indossano cappelli. È importante menzionare che non indossano fascinator. Anche ad Ascot, i fascinator non sono ben accettati”.

Kate Middleton, la preferenza per il rosso

Kate Middleton non sempre rispetta la norma del protocollo reale sull’obbligo dell’utilizzo dei cappelli e, di recente, ha anche infranto una regola di moda. Ma c’è un altro precetto di stile non scritto che la Principessa del Galles amerebbe seguire. Si tratta dell’utilizzo del rosso nelle occasioni importanti, tra cui gli impegni diplomatici, come faceva anche la sua compianta suocera Lady Diana.

Secondo l’esperta di reali Marina, la moglie del futuro Re potrebbe aver deciso d’indossare spesso questo colore per la simbologia particolare a cui è collegato: “Una delle ragioni per cui Kate potrebbe aver scelto di indossare il rosso è perché simboleggia coraggio, forza di volontà e sacrificio. Questo simbolismo risale agli Spartani, ai Persiani e, in seguito, ai Romani, che indossavano tutti il ​​rosso scarlatto in battaglia. Indossare il rosso certamente trasmette sicurezza e la volontà di essere visti e notati”.