Kate Middleton è stata nuovamente protagonista di un evento pubblico della Monarchia Inglese al fianco del marito William d’Inghilterra. L’agenda della Principessa del Galles si fa sempre più ricca di appuntamenti, dando prova della sua graduale ripresa dopo i mesi terribili vissuti a inizio 2024, dopo la scoperta di essere affetta da un tumore.

Il 15 marzo 2025 la futura Regina d’Inghilterra ha seguito dallo stadio Principality di Cardiff la partita finale del torneo Six Nations, che vedeva scontrarsi le squadre di rugby del Galles e dell’Inghilterra. Kate Middleton ha scelto d’indossare per l’occasione un look elegante, che nascondeva, però, un presunto errore di stile.

Kate Middleton, l’errore di stile che piace

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono stati gli ospiti d’onore della finale della Six Nations di rugby. I due Principi hanno seguito con grande coinvolgimento il match che ha visto la nuora di Re Carlo III trionfare con la squadra dell’Inghilterra, di cui è patrona. Per sostenere il team di rugby Kate Middleton ha indossato uno dei capi d’abbigliamento che lei ama di più: il coat dress. Per l’occasione, infatti, la Principessa è apparsa bellissima in un capotto blu scuro doppiopetto, adornato da una doppia fila di bottoni dorati.

Il capo d’abbigliamento era firmato da Alexander McQueen, brand di moda che cura molti outfit della futura sovrana, facendola apparire sempre chic ed elegante. Ma stavolta Kate Middleton ha deciso di rompere le regole classiche di stile, abbinando il coat dress blu a un dolcevita di colore nero. L’accostamento di colore tra il blu e il nero è classicamente ritenuto sbagliato perché effettuato tra due colori troppo scuri e poco adatti a stare vicini.

La Principessa del Galles ha quindi deciso di andare oltre i classici schemi, vincendo anche questa battaglia di stile e dimostrando che si può colpire l’attenzione di tutti ed essere eleganti anche sfoggiando un look declinato dei colori del nero e del blu. La moglie di William d’Inghilterra non ha indossato il nero solo nel dolcevita ma anche negli accessori, visto che ha scelto per l’occasione degli stivali neri in pelle scamosciata alti fino al ginocchio e una borsa piccola nello stesso materiale e colorazione.

Kate Middleton, diplomatica anche nel look

Kate Middleton ha deciso di rompere gli schemi con il look scelto per la partita tra Inghilterra e Galles. Al suo fianco William d’Inghilterra ha puntato sulla classicità con un completo elegante blu scuro, accompagnato da un cappotto in tinta e da una camicia bianca. Il Principe ha deciso di omaggiare la squadra del Galles con una cravatta a strisce rossa, che ricordava i colori della Welsh Rugby Union, di cui è il patrono.

Anche Kate Middleton ha scelto di omaggiare il suo Galles, di cui è Principessa con una precisa scelta di stile, mostrando molta diplomazia. Infatti la futura sovrana, anche se sostenitrice del team dell’Inghilterra, ha deciso d’appuntare sul cappotto una spilla che strizzava l’occhio anche ai tanti sudditi che vivono in questa zona del suo futuro regno. Il gioiello vedeva l’incrociarsi delle bandiere delle due nazioni, il Galles e l’Inghilterra, solitamente indossata da chi vuole mostrare la doppia nazionalità o supportare entrambe le porzioni della Gran Bretagna.