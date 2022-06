“Che Dio ci aiuti”, Erasmo Genzini diventa papà: la sua Federica è in dolce attesa

Pancioni vip del 2022

Dopo il grande successo di Che Dio ci aiuti 6, Erasmo Genzini si prepara a vivere un altro traguardo importante: il giovane attore e la sua compagna Federica Esposito sono in dolce attesa del loro primo figlio. Una notizia che la coppia ha voluto condividere con i propri follower attraverso una serie di bellissimi scatti. E le parole di questi due bellissimi futuri genitori aggiungono ancor più dolcezza ed emozione.

Erasmo Genzini, l’attore di “Che Dio ci aiuti” presto papà

Originario di Gragnano, in provincia di Napoli, Erasmo Genzini è un giovane attore che abbiamo potuto apprezzare tra le new entry del cast di Che Dio ci aiuti 6, la fiction Rai di grande successo che vede protagonista Elena Sofia Ricci (o almeno, prima del suo “quasi” addio alla serie). È anche merito suo se quest’ultima stagione ha avuto il successo sperato, ma adesso per Erasmo si apre un altro capitolo importante della sua vita, lontano dai riflettori.

Insieme alla storica fidanzata, Federica Esposito, l’attore ha annunciato su Instagram che presto diventerà papà. La modella è in dolce attesa del loro primo figlio, una gioia immensa che la coppia non ha potuto fare a meno di condividere a mezzo social, celebrando l’evento con immagini e parole che scaldano il cuore.

“Mancavi solo tu”, hanno scritto i futuri genitori a corredo di una serie di scatti in riva al mare, realizzati dalla fashion photographer Marianna Santarpia. Sullo sfondo un romantico tramonto, mentre in primo piano Erasmo e la sua Federica volteggiano esprimendo tutto il loro amore. Lei indossa un long dress bianco morbido ed elegante, che lascia intravedere il pancino ancora ai primi mesi di gravidanza.

Erasmo Genzini e Federica Esposito, storia di un grande amore

Quello tra Erasmo Genzini e Federica Esposito è un amore dolce, una di quelle storie che ci fanno letteralmente sognare ad occhi aperti. Entrambi giovanissimi, si sono conosciuti per caso come spesso accade: oltre dieci anni fa le loro strade si sono incrociate, quando neanche sapevano l’uno il nome dell’altra. Poi si sono persi di vista, ma Federica con tenacia è riuscita a trovare il contatto di Erasmo e da quel momento i due sono diventati inseparabili.

Passione e tenerezze, ma anche concreti progetti di vita insieme. Sebbene l’attore sia piuttosto riservato, insieme alla fidanzata non ha perso occasione di gridare al mondo la sua gioia ogni volte che hanno raggiunto traguardi importanti. Dapprima la convivenza, dopo mesi in cui sono riusciti a costruire a propria immagine e somiglianza il loro bel nido d’amore, e adesso l’arrivo del loro primo figlio.

La coppia non ha aggiunto particolari in merito al bebè, non conosciamo il sesso né quando verrà al mondo. Ma le loro parole bastano a capire quanto sia stato voluto: “Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato… Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta… Sei in ogni bacio della buonanotte, in ogni carezza, in ogni lacrima e in ogni canzone che ascoltiamo… Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo… Una gioia così grande non potevamo non condividerla con tutti voi…”.