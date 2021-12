Che Dio ci Aiuti, Elena Sofia Ricci lascia: arriva la conferma

Elena Sofia Ricci compie gli anni, carriera e vita privata dell’attrice

Che Dio ci Aiuti è una delle serie tv Rai più amate di tutti i tempi: le avventure di Suor Angela, magistralmente interpretata da Elena Sofia Ricci, hanno conquistato i telespettatori, che l’hanno seguita con affetto per ben sei stagioni. Per tutti gli appassionati della fiction, però, c’è una brutta notizia: l’attrice ha deciso di non partecipare più alle riprese. La conferma arriva dalla collega Valeria Fabrizi, che interpreta Suor Costanza.

Che Dio ci Aiuti, Elena Sofia Ricci non sarà più Suor Angela: la conferma

Le voci di un imminente abbandono di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci Aiuti si sono inseguite per diversi mesi. A mettere in difficoltà l’attrice sarebbero, innanzitutto, impegni lavorativi che le impedirebbero di prendere parte alle riprese. Tuttavia, fino a questo momento, si sperava ancora nella possibilità di un cambio idea o di un compromesso. Purtroppo, però, la conferma è arrivata proprio da un altro membro importantissimo del cast, Valeria Fabrizi, che interpreta Suor Costanza, la spalla destra di Suor Angela.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, infatti, la Fabrizi si è lasciata andare sul futuro dello show, confessando che Elena Sofia Ricci non farà più parte del cast. La conduttrice del programma domenica Rai, infatti, le ha chiesto cosa farà una volta finito Ballando con le Stelle, dove è attualmente concorrente. E la sua risposta lascia spazio a ben pochi dubbi:

Aspetto di fare la suora ma la notizia di oggi è pessima… Che non la vuole più fare Elena.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci Aiuti: che ne sarà di Suor Angela

L’abbandono di Elena Sofia Ricci era quindi già nell’aria da un po’. Ma che ne sarà dell’amata Suor Angela? Sicuramente i produttori della serie staranno pensando ad un addio in grande stile o ad un allontanamento momentaneo che lasci spazio ad un possibile ritorno nel futuro. La Fabrizi, dalla Venier, apre anche ad un’altra ipotesi: “Prenderanno un’altra”.

Sicuramente, un ruolo importante sarà ricoperto da Francesca Chillemi, nello show sin dalla prima edizione nei panni di Azzurra, un personaggio estremamente amato che ha avuto un percorso intenso e coinvolgente. Prima ragazza viziata, ma dal cuore d’oro, poi moglie e vedova, l’abbiamo lasciata pronta a diventare suora. Sarà lei ad occupare il vuoto lasciato da Suor Angela?