Giovane, bellissima e con un talento innato per la recitazione: Ludovica Martino, classe 1997, è nata a Roma il 26 febbraio ed è cresciuta nella Capitale, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha ottenuto la grande popolarità grazie a Skam Italia su Netflix e subito dopo ha lavorato in diversi progetti sia sul piccolo che sul grande schermo. Ludovica è laureata in Interpretariato e traduzione. Dopo alcune relazioni con colleghi e non, dal 2024 è legata al calciatore Ivan Provedel.

Chi è Ludovica Martino: la carriera tra film e serie tv

Nonostante la giovane età Ludovica Martino può contare già su una carriera ricca di ruoli e di soddisfazioni. Agli studi classici al liceo e poi alla Laurea in Interpretariato e traduzione, la Martino ha associato la formazione come attrice: ha frequentato la Scuola Jenny Tamburi, laboratori e la scuola CIAPA.

Il suo percorso professionale è iniziato uno spot pubblicitario per gli Internazionali d’Italia di tennis, mentre il debutto sul piccolo schermo è arrivato grazie a varie fiction. Ha recitato in alcuni episodi di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci e Don Matteo con Terence Hill, per poi farsi notare grazie al ruolo di Emilia in Tutto può succedere dove ha diviso il set con Maya Sansa, Matilda De Angelis, Maurizio Lastrico.

Nel 2018 è arrivato il successo con il personaggio di Eva in Skam Italia, fortunata serie di Netflix che racconta la vita di alcuni studenti di un liceo romano. Subito dopo Ludovica Martino è apparsa in: Liberi Tutti, Carosello Carosone, Sotto il sole di Riccione, Il campione, Security.

Ludovica Martino è stata inoltre scelta dal cantante Ultimo come protagonista del videoclip della canzone 22 settembre, dove la ragazza ha recitato accanto a Marco Giallini. Nel 2023 ha invece affiancato Carlo Verdone nella serie tv Vita da Carlo. Nel 2024 ha recitato nella fiction Marconi-L’uomo che ha connesso il mondo e nel film Il mio posto è qui.

Ludovica Martino è molto attiva su Instagram dove condivide principalmente contenuti lavorativi. È seguita da oltre 436mila follower.

Ludovica Martino tra fidanzato e vita privata

Ludovica Martino è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata ma ha vissuto fino ad oggi tre relazioni molto importanti. La prima è stata quella con il collega Luca Grispini, che in Skam indossava i panni di Federico. Poi per un paio d’anni ha amato l’avvocato Federico De Crescenzo.

In seguito alla rottura ha ammesso al settimanale Grazia: “Dopo lunghe relazioni, ora sono in un’altra fase. È un periodo radioso, diciamo che sono in fase esplorativa. Dopo anni passati a pianificare tutto, ora voglio godermi ciò che la vita mi offre senza troppe aspettative. Voglio conoscere me stessa per capire quale tipo di persona vorrei nel mio cammino di vita. Non voglio più accontentarmi come forse ho fatto in passato”.

Nell’estate 2024 Ludovica Martino è stata beccata in compagnia del calciatore Ivan Provedel, italo-russo e portiere della Lazio nonché padre di un bambino, Alexander, nato da un precedente legame. La coppia non ha mai confermato la relazione che è vissuta nel massimo riserbo, com’è nello stile dell’attrice, che in futuro non disdegna l’idea di diventare madre.

“Io ai figli ci pensavo già a 20 anni”, ha confidato, “ho sempre sognato di essere una mamma giovane e di mettere su famiglia presto. Ma sapendo che il mestiere dell’attore è precario, ero preoccupata”. Tuttavia, un incontro significativo sul set ha illuminato la sua prospettiva: “Una grande attrice, madre di due figli, mi ha detto una cosa che mi ha tranquillizzata tantissimo: ‘Non ti preoccupare, qualcosa da mangiare gli dai sempre”.