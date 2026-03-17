Affari Tuoi, Stefano De Martino senza fiato: la vittoria della concorrente è straordinaria

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Ad Affari Tuoi, Stefano De Martino viene sorpreso dalla concorrente Ludovica dal Lazio. La pacchista, presente in studio da tantissime puntate, è riuscita a tornare a casa con un bel bottino, rischiando e giocando con grande maestria.

Affari Tuoi, Ludovica dal Lazio rischia tutto e vince alla grande

A giocare nella puntata del 17 marzo di Affari Tuoi è Ludovica dal Lazio. La concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che lavora in uno studio medico e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura nello show Rai dal marito David.

La partita ha avuto un ottimo andamento sin dall’inizio. I primi tiri hanno infatti consentito alla concorrente di eliminare premi bassi, lasciando un tabellone abbastanza ricco a sua disposizione. Il Dottore ha provato a fermarla subito con una offerta da 23mila euro, poi ancora 23mila, poi 30mila, poi ancora 30mila. Ogni volta Ludovica, con grande fermezza, ha tritato senza rimpianti l’assegno, parlando dei suoi progetti di vita con il marito David, la casa in arrivo e il futuro da costruire. Anche il cambio, proposto in un momento di pressione, è stato respinto con forza dalla concorrente: “I numeri non mi dicono niente”, ha chiarito.

Il momento più emozionante è arrivato quando, in finale con tre pacchi — Gennarino, 50mila e 200mila euro — l’ultimo tiro ha eliminato il pacco blu da 50mila. Stefano De Martino a quel punto ha urlato il suo “Soldi sicuri” e il dottore ha messo sul piatto la bellezza di 100mila euro. Un assegno che in qualsiasi altra sera avrebbe fatto urlare di gioia il concorrente di turno. Ludovica ci ha pensato per un po’, ha ringraziato, infine ha rifiutato anche quest’ultima offerta. Il risultato? Con grande sorpresa di Stefano De Martino, che ha esultato sul finale, ha vinto ben 200mila euro, il massimo rimasto in gioco. Un finale da manuale, firmato da una concorrente che ha giocato con la testa e con il cuore.

Stefano De Martino e Sanremo 2027: l’ipotesi Belen Rodriguez ed Emma Marrone

Non solo Affari Tuoi, Stefano De Martino sarebbe già al lavoro per creare il suo Sanremo 2027 dove sarà sia conduttore che direttore artistico. Dopo il passaggio di testimone con Carlo Conti sono tantissime le indiscrezioni sugli ospiti che animeranno il palco dell’Ariston.

Le ultime riguardano la presenza di Emma Marrone e Belen Rodriguez, ex storiche di Stefano De Martino. Secondo alcuni rumors infatti il presentatore starebbe vagliando la possibilità di coinvolgerle sul palco dell’Ariston come co-conduttrici. Le reazioni delle dirette interessate sarebbero state molto diverse fra loro. Emma si sarebbe mostrata subito disponibile e interessata, mentre Belen starebbe ancora riflettendo.

Un’eventuale conferma trasformerebbe l’Ariston in un palcoscenico senza precedenti: quello delle ex sarebbe una novità assoluta nella storia del Festival, capace di unire in un unico momento televisivo tre protagonisti di uno dei triangoli sentimentali più seguiti della televisione italiana degli ultimi vent’anni. Naturalmente, non esistono ancora conferme ufficiali e il Festival 2027 è ancora lontano, ma l’idea ha già acceso la fantasia del pubblico, e non è difficile capire perché.