Affari Tuoi, Stefano De Martino si spazientisce col concorrente: “Le domande le faccio io”

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IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 7 aprile di Affari Tuoi va in scena una partita complicata, in cui Stefano De Martino rischia di perdere la pazienza, fra le battute di Herbert Ballerina e la sfortuna che perseguita i concorrenti.

Affari Tuoi, la puntata è disastrosa e De Martino replica al concorrente

A giocare nella partita del 7 aprile di Affari Tuoi, il concorrente Tommaso da Frosinone accompagnato dalla moglie Martina. La sua partita è iniziata bene con la scoperta del pacco che conteneva zero euro fra balletti e le battute di Herbert Ballerina.

Poco dopo arriva la scelta di rifiutare la prima offerta del Dottore da 30mila euro, nonostante i 100mila euro andati in fumo. Stefano De Martino ha tentato di aiutare la coppia, facendo giocare Martina, considerata più fortunata di suo marito, con Tommaso che ha chiesto più volte il suo aiuto.

“Chiedi al Dottore cosa c’è dentro il pacco”, ha detto al conduttore prima di aprire un altro pacco. Stefano a quel punto ha replicato prontamente: “Il presentatore sono io, quindi le domande le faccio io”. E poco dopo sono scomparsi anche i 200mila euro.

Dopo aver rifiutato l’offerta da 20mila euro del Dottore, la partita di Tommaso è ulteriormente peggiorata. Anche i 300mila euro infatti sono scomparsi e, in un colpo di scena, il concorrente ha rifiutato sia il cambio pacco che l’assegno da 7mila euro.

Nemmeno il mantra di Herbert Ballerina e l’entrata in scena di Martina Miliddi sono riusciti a risollevare la situazione. “Non sai fare nulla, siediti!”, ha tuonato De Martino, ridendo. E quando anche i 50mila euro sono scomparsi, senza più pacchi rossi, l’ultima speranza per il concorrente è rimasto il gioco della regione fortunata.

La coppia ha deciso di puntare sull’Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige. Una scelta sbagliata, annunciata da Stefano De Martino con una gaffe, causata proprio dal concorrente. “Sicuro che sei tributarista”, ha tuonato Stefano, per poi annunciare la Toscana come regione fortunata. La puntata si è chiusa con il bacio della coppia che è tornata a casa affiatat, ma con l’amaro in bocca.

La battuta su Sanremo 2027

Nel corso della puntata di Affari Tuoi non è mancato un riferimento al futuro televisivo di Stefano De Martino. Al conduttore non è sfuggita la giacca di Herbert Ballerina decorata con note musicali. “Mi piace, in stile sanremese!”, ha riso il presentatore.

Il 2027 infatti sarà il suo anno, quello in cui guiderà il Festival di Sanremo. Dopo il passaggio di testimone avvenuto nell’ultima serata della kermesse con Carlo Conti, in tanti si sono interrogati su come sarà il Festival di De Martino.

Nei prossimi mesi il presentatore si metterà all’opera per scegliere i cantanti, gli ospiti e i co-conduttori. Per ora tutto resta top secret, ma l’attesa è tanta. Fra i candidati per accompagnarlo sul palco tanti nomi noti, legati alla sua figura. Non solo Belen Rodriguez ed Emma Marrone, sue storiche ex, ma anche Herbert Ballerina, sua spalla comica ad Affari Tuoi, e i comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.