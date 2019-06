Chi è Paolo Capponi, il figlio di Mara Venier

editato in: da

Non solo Elisabetta Ferracini, conduttrice e attrice, Mara Venier ha anche un altro figlio: Paolo Capponi.

Capelli neri e barba lunga, Paolo non assomiglia molto alla conduttrice, ma ha ripreso quasi tutto dal padre: l’attore Pier Paolo Capponi. Oggi Mara è felicemente sposata con il produttore Nicola Carraro, ma in passato ha vissuto altri grandi amori. Il primo con Francesco Ferracini, protagonista di numerosi polizieschi degli anni Settanta da cui ha avuto la sua primogenita Elisabetta. Quando il matrimonio fra i due è finito la regina di Domenica In si è innamorata di Capponi e dalla loro relazione è nato Paolo, il suo secondogenito.

Anche questa love story è terminata bruscamente e negli anni Ottanta, Mara è convolata a nozze con Jerry Calà, divorziando tre anni dopo a causa dei ripetuti tradimenti dell’artista. Infine nella sua vita, prima del grande amore per Carraro, c’è stato Renzo Arbore, con cui ha vissuto un’intensa relazione segnata anche dalla perdita di un figlio al quinto mese di gravidanza.

Mara Venier è molto legata ad entrambi i figli, ma, con la consueta sincerità che la contraddistingue, non ha mai nascosto di aver avuto dei problemi con loro in passato. La conduttrice infatti è diventata mamma quando era ancora molto giovane e lavorava per costruirsi una solida carriera nel mondo dello spettacolo. Paolo per molti anni ha vissuto con il padre e con la sua nuova compagna, per questo le incomprensioni con Mara sono state spesso molto forti, sino alla nascita di Claudio, i nipotino della presentatrice.

L’arrivo del piccolo ha migliorato il rapporto con il secondogenito Paolo e riportato la pace in famiglia. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita – ha confessato la Venier -. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella…è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso”.