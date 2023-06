“Una voce per Padre Pio” va in onda: la precisazione di Mara Venier dopo il lutto

La vita della conduttrice Mara Venier e della sua famiglia è stata in queste ore sconvolta dalla morte di Pier Francesco Forleo, marito della figlia della presentatrice: Elisabetta Ferracini.

La Venier appena diffusa la notizia ha scritto sui social un sentito messaggio, in cui è apparsa davvero sconvolta, per il ricordare Pier Francesco. Proprio in virtù di questo fresco lutto in molti si sono chiesti come fosse possibile che la sera stessa della terribile notizia, Mara si sentisse pronta a tornare sul palco per condurre il programma di beneficenza in onda su Rai1, Una voce per Padre Pio. Ma a chiarire la situazione ci ha pensato la stessa conduttrice con una precisazione.

Mara Venier in tv a poche ore dalla morte del genero: il chiarimento

“Pier, sei stato un genero meraviglioso… hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… Ed io ti ho voluto bene come un figlio… Siamo tutti annientati tutto troppo veloce”: con queste parole Mara Venier ha detto pubblicamente addio al genero Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini morto in queste ore.

La frase “siamo tutti annientati” è forse quella che meglio rappresenta lo stato d’animo della conduttrice ed è per questo che il pubblico si è chiesto come mai non sia slittata su Rai1 la prima serata di stasera tutta dedicata al concerto di beneficenza Una voce per Padre Pio presentato proprio dalla Venier.

A chiarire la situazione è stata la stessa Zia Mara, sempre via social. La Venier, infatti, in una story su Instagram ha voluto mettere a conoscenza i suoi fan che “La trasmissione in onda stasera è stata registrata mercoledì”, ovvero un giorno prima della morte di Pier Francesco Forleo avvenuta per cause ancora sconosciute la sera dell’8 giugno. Altrimenti, con altissime probabilità la bionda padrona di casa di Domenica In non sarebbe stata in grado di reggere il palco.

Morto Pier Francesco Forleo, genero di Mara Venier: il silenzio della moglie Elisabetta Ferracini

A dare la notizia della morte di Pier Francesco Forleo, Direttore dei Diritti Sportivi della Rai, è stato per primo il direttore generale di San Marino RTV Andrea Vianello, suo caro amico: “Svegliarsi con la notizia terribile che un grande dirigente della Rai, bravo, perbene e pieno di vita, Pier Forleo, non c’è più. Era un amico: lo chiamavamo ‘il Principe’. Sapeva vivere e lavorare: un talento di pochi. Vicino a Elisabetta”.

A questo messaggio, oltre a quello di Mara, sono seguite le parole del marito della conduttrice ma anche quelle del figlio di Elisabetta Ferraccini, Giulio Longari, che ha deciso di pubblicare sulle story di Instagram una foto in cui, ancora bambino, era abbracciato al patrigno.

Giulio, 21 anni, è nato dalla relazione tra Elisabetta Ferraccini e Carlo Longari ma a quanto pare aveva un legame speciale con Forleo che chiamava teneramente “capi”, diminutivo di capitano. E, a proposito di Elisabetta, la figlia di Mara Venier si è chiusa invece nel silenzio e ad oggi ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul lutto che l’ha colpita così da vicino e all’improvviso la sera dello scorso 8 giugno.