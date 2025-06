Mara Venier, il nipote Giulio è cresciuto e ora è bellissimo: la foto su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Giulio Longari, nipote di Mara Venier, è cresciuto e oggi è un bellissimo ragazzo, affezionato alla sua amata nonna. La conduttrice, d’altronde, non ha mai nascosto di avere un legame speciale con i nipoti e di voler trascorrere con loro ogni momento libero.

La foto di Mara Venier con il nipote Giulio su Instagram

A dimostrazione di ciò, Mara Venier ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae sorridente e felice insieme al nipote Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini.

“Il tempo vola e mi ritrovo Giulio molto più alto di me. Orgogliosamente nonna”, ha scritto la conduttrice di Domenica In. Giulio, che il pubblico ha conosciuto grazie agli scatti postati da Mara negli anni, ha 23 anni ed è fiorito.

Oggi è uno splendido giovane uomo che ha costruito un rapporto unico con la sua amata nonna. Impossibile non notare la somiglianza fra i due quando sorridono, ma anche la complicità che li unisce e che traspare chiaramente.

In tanti hanno commentato lo scatto pubblicato da Mara su Instagram, notando quanto Giulio sia cresciuto e sia diventato bellissimo. “Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo – aveva spiegato qualche tempo fa la Venier, intervistata dal settimanale Gente -. Il tempo è davvero volato. Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei. Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”.

Mara aveva poi parlato di un ragazzo studioso e molto serio, ma anche particolarmente affettuoso: “Crescendo è diventato bellissimo – aveva aggiunto -. E ha tante altre qualità: è un ragazzo bravo e affettuoso. Non sono mai stata una nonna tradizionale, io. Anzi, quando Giulio era più piccolo e magari lo vedevo sempre sui libri, a fare compiti, capitava che gli dicessi: ‘Ma dai, non stare sempre a studiare, prenditi una pausa, vai a divertiti'”.

Chi è Giulio Longari, nipote di Mara Venier

Giulio Longari è il nipote più grande di Mara Venier. Figlio di Elisabetta Ferracini, nel 2023 è stato segnato da una perdita importante. Il ragazzo infatti ha perso Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e marito della madre, venuto a mancare a causa di una grave malattia.

Un momento difficile in cui la famiglia si è stretta ancora di più intorno a Mara Venier, considerata da sempre un pilastro. La conduttrice ha raccontato spesso di fare qualsiasi cosa per rendere felici i figli, ma soprattutto i suoi nipoti. Non solo Giulio, ma anche il piccolo Claudio, detto Iaio, figlio di Paolo Capponi.

“Ho comprato casa a tutti i miei figli e nipoti – aveva spiegato tempo fa -. Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.