Mara Venier festeggia il nipotino Claudio su Instagram: preoccupa l’assenza del marito

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier festeggia il nipotino Claudio su Instagram, ma l’assenza del marito preoccupa i fan. La conduttrice, lontana dagli schermi televisivi, è tornata a dedicarsi totalmente alla famiglia.

Mara Venier festeggia il nipotino Claudio, assente Nicola Carraro

Dopo aver salutato – non senza commozione – gli spettatori di Domenica In, Mara Venier ha iniziato la sua estate all’insegna dei festeggiamenti per il nipotino Claudio.

Il piccolo ha infatti compiuto 8 anni e tutta la famiglia si è riunita per festeggiarlo, come raccontato anche dalla stessa Mara su Instagram. Nei video condivisi dalla conduttrice e dalla figlia Elisabetta Ferracini, vediamo i familiari della Venier riuniti intorno ad un tavolo.

Il piccolo Claudio – chiamato Iaio da tutti – soffia le candeline emozionato, mentre nonna Mara Venier canta tanti auguri. Claudio, figlio di Paolo Capponi, secondogenito della presentatrice, è legatissimo ai suoi nonni.

Proprio per questo in tanti hanno notato l’assenza di Nicola Carraro. Nei video condivisi dalla famiglia il marito di Mara Venier è assente. Non lo vediamo seduto a tavola al ristorante e nemmeno nel momento degli auguri, quando Claudio soffia le candeline sulla torta.

Un’assenza che pesa, considerando i problemi di salute vissuti dall’ex produttore nell’ultimo periodo. Soprattutto perché è probabile che Carraro volesse prendere parte alla festa di compleanno.

I problemi di salute di Nicola Carraro, marito di Mara Venier

Nelle scorse settimane Mara Venier aveva raccontato, non senza emozionarsi, problemi di salute del marito. La conduttrice aveva svelato ai telespettatori di essersi gettata a capofitto sul lavoro proprio per tentare di superare un momento complicato dal punto di vista personale.

“Voi sapete che gli ultimi non sono stati mesi semplici per la mia vita privata – aveva raccontato, commuovendosi -. Credo che il lavoro aiuti in momenti difficili e non so cos’altro dirvi in questo momento. Solo grazie, agli ospiti e alla Rai, questa azienda che mi vuole bene da più di 30 anni. Questo programma l’anno prossimo festeggerà 50 anni e io ho fatto 16 edizioni e ancora oggi mi chiedo come mai. Grazie all’Ad Rossi che c’è sempre, a Roberto Sergio, ad Angelo Mellone che mi è stato vicino in un momento molto difficile”.

Mara Venier non è mai scesa nei dettagli riguardo i problemi legati alla salute del marito, ma su Instagram aveva raccontato di avergli regalato un cagnolino per aiutarlo ad affrontare il ritorno a casa con il sorriso dopo settimane di ricovero in ospedale.

L’ex produttore infatti aveva sofferto a causa di una “combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”. Su Instagram, Mara Venier aveva condiviso una foto con il marito, scrivendo: “Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale. Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura, ti amo infinitamente”.