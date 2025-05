Mara Venier in ospedale per il marito Nicola Carraro: la dolce sorpresa

Mara Venier fa una sorpresa al marito Nicola Carraro ancora ricoverato in ospedale, ma per poco: finalmente potrà tornare a casa

Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier, esempio di amore e dedizione al marito Nicola Carraro. C’è tanta tenerezza nel gesto che gli ha rivolto, dopo un periodo complicato che sembra giunto finalmente al termine. Carraro è stato ricoverato al San Raffaele di Milano e ha affrontato nelle ultime settimane alcuni problemi di salute, che lo hanno costretto lontano da casa. La stessa che condivide con la sua amata Mara, per il pubblico la regina della domenica pomeriggio, per lui la donna sempre pronta a strappargli un sorriso.

Mara Venier al fianco di Nicola Carraro nella malattia

Nonostante gli impegni professionali che la vedono protagonista ogni domenica con Domenica In, Mara Venier non perde occasione per stare al fianco del marito. Così, al termine delle riprese dell’ultima puntata dell’11 maggio, zia Mara è partita per Milano per raggiungerlo all’Ospedale San Raffaele, la struttura in cui è ricoverato da qualche tempo.

Sguardi complici e messaggi affettuosi non mancano mai a mezzo social tra i due, suscitando nei fan grande tenerezza. Sono una coppia affiatata e la Venier ha sempre speso parole di incoraggiamento per Carraro, in un periodo complicato segnato dai problemi di salute.

Un gesto d’amore per il marito

Non mancano mai parole affettuose, ma stavolta la conduttrice ha fatto qualcosa in più. Come testimonia un video condiviso su Instagram dal marito, ha deciso di fargli una sorpresa portando in casa un cucciolo bianco e nero, pronto a riempire di gioia le sue giornate.

Un nuovo membro si è aggiunto alla famiglia, tra piccole marachelle e momenti di grande tenerezza. “Dopo essere stato senza cani per 15 anni, mia moglie Mara mi ha regalato questo meraviglioso personaggio”, ha scritto Nicola Carraro, rivelando il nome scelto per il nuovo arrivato: Aiace, come l’eroe greco. “In alto i cuori, non vedo l’ora di tornare a casa per poterlo coccolare”, ha aggiunto, esprimendo la sua impazienza di poter stringere tra le braccia il suo nuovo amico a quattro zampe.

Non un semplice regalo, ma un vero e proprio atto d’amore pensato per offrire al marito un ulteriore sostegno emotivo. Un gesto prezioso, dopo una difficile convalescenza. Era stato lo stesso produttore cinematografico a raccontare le ragioni del ricovero: “Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni”, che lo ha costretto a un periodo di riposo e cure mediche specialistiche presso la prestigiosa struttura milanese.

“Aiace ti aiuterà a riprenderti ne sono sicura“, ha affermato la Venier, consapevole del grande “potere” della compagnia di un animale domestico. Una compagnia “terapeutica”, possiamo azzardare, fonte di conforto oltre che di distrazione per una persona che ha affrontato la malattia.

L’annuncio del ritorno a casa

Anche se la foto è stata rimossa dal suo profilo Instagram, per ragioni attualmente ignote, Mara Venier ha mostrato il marito in sedia a rotelle, circondato dall’equipe medica che lo ha seguito in queste ultime settimane. Ma è a corredo del video del piccolo Aiace che ha dato un annuncio importante: “Amore mio, domani torniamo a casa dopo tre settimane di ospedale“.

Un ritorno tanto atteso dalla coppia, nonché un segnale positivo per il produttore cinematografico: vuol dire che le cure hanno funzionato e gli consentono di lasciare il letto d’ospedale.