Fonte: IPA Mara Venier

Non sono mesi facili per Nicola Carraro e Mara Venier, che con grande coraggio stanno affrontando la malattia che ha colpito il produttore cinematografico. Niente di irrisolvibile, certo, ma già il fatto di avere la mobilità ridotta poteva sconfortarlo. E invece ha reagito nel migliore dei modi, senza abbattersi troppo, deciso a riprendere in mano la sua vita malgrado il dolore che stava provando. Così, a distanza di settimane dalla problematica che l’aveva afflitto, si è finalmente alzato dalla sedia a rotelle per annunciare che il periodo di convalescenza sta procedendo come dovrebbe.

La novità che riguarda la salute del marito di Mara Venier

“È successa una cosa stranissima. Sono stato cinque mesi senza potermi alzare, con dolori forti ogni volta che mi alzavo”, ha spiegato sui social Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. “Poi la vita è strana, noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere”, ha proseguito il produttore cinematografico, che è stato curato dal Professor Altin Stafa, in servizio presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. “Mi ha inquadrato il problema e me lo ha risolto in dieci minuti”, ha continuato, evidenziando l’importanza di affidare la nostra salute a mani esperte.

“Mi alzo in piedi e cammino”, spiega mostrandosi in piedi di fronte alla sedia a rotelle. Ma non parliamo di miracoli, specifica, solo della grande professionalità e preparazione dei nostri medici che l’hanno aiutato a uscire da un periodo difficile. Il suo calvario era iniziato con un problema polmonare di media entità e si era esteso fino al dolore lancinante per un’ernia che ha in parte curato con la riabilitazione in acqua presso una struttura di Abano Terme, dove si è concesso anche alcuni momenti di relax insieme alla moglie.

La decisione di Mara Venier

Come sappiamo, Mara Venier ha deciso di lasciare la sua amata Roma per trasferirsi a Milano e stargli vicino. Una scelta che deriva dalla necessità di suo marito di stare vicino ai suoi figli, viste le condizioni di salute, e che l’ha quindi riportata nella casa che lui le ha regalato per le nozze celebrate nel 2006. Entrambi, però, stanno attraversando un periodo molto particolare. Anche lei non è al massimo della sua forma fisica e si sta sottoponendo a una serie di operazioni all’occhio destro per risolvere una grave maculopatia essudativa che l’ha colpita l’estate scorsa.

Per amore del marito Nicola, però, farebbe di tutto. Anche lasciare la città che l’ha accolta quand’era ancora una ragazza in cerca di un sogno: “È stancante. Io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo. Oggi è giusto che sia io a seguire lui: Milano, da qui in avanti, sarà la nostra casa“.

In questi mesi, oltre all’impegno con Domenica In, è anche nella giuria di Ne vedremo delle belle con Carlo Conti alla conduzione: “Quando Carlo Conti mi ha chiamato in giuria, assieme al mio amico fraterno Christian De Sica e a Frank Matano, sono stata felice. Sarà divertente vedere le showgirl del passato sfidarsi nelle prove. E a me lavorare piace!”. La sua settimana è organizzatissima: “Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola. Gli altri giorni saranno per Carlo Conti e Domenica In”.