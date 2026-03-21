Mara Venier e Nicola Carraro, il motivo del trasloco “non desiderato”

Trasloco in vista per Mara Venier e Nicola Carraro, un trasferimento non desiderato ma ormai necessario: "Stanno per inscatolarmi"

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Serena De Filippi

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Mara Venier e Nicola Carraro, il motivo del trasloco “non desiderato”
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Mara Venier
Perché Mara Venier si trasferisce? Dove si trasferirà Nicola Carraro? Chi è Enrica Bonaccorti?

“Si trasloca, stanno per inscatolarmi”. Queste sono le parole di Nicola Carraro sui social: è dunque arrivato il momento di lasciare la casa dei loro sogni, che hanno tanto amato e che è stato teatro di ricordi felici. Il trasloco di Mara Venier e Nicola Carraro non è stato “desiderato”, ma si è reso necessario: da tempo la conduttrice stava cercando una nuova abitazione, e la stava aiutando anche Enrica Bonaccorti nella ricerca.

Mara Venier e Nicola Carraro, il trasloco

“Un disastro, guardate un po’… scatoloni, piatti, stanno portando via i letti”. A fare chiarezza sul trasloco è stato Nicola Carraro, che ha parlato di una nuova casa. Ma non è una novità: qualche giorno fa, durante un’intervista a La Stampa, dopo la scomparsa di Enrica Bonaccorti, la conduttrice di Domenica In aveva ricordato l’amica. Intenta a riempire gli scatoloni per “un trasloco non desiderato, ma di cui non si può fare a meno”, la Venier aveva replicato: “Pensi che mi stava aiutando a cercare casa e poi quando l’ho trovata vicino a lei era felicissima, ‘Così staremo sempre insieme’, mi diceva”.

Già nel 2025, Mara Venier aveva parlato del nuovo capitolo da iniziare dopo il trasloco: più di 25 anni fa, il primo a seguirla a Roma, la sua città del cuore, è stato Nicola. Negli ultimi anni Carraro ha avuto diversi problemi di salute, come i problemi polmonari e un’ernia del disco, che hanno richiesto controlli e monitoraggi costanti: sempre nel 2025, per diversi mesi, proprio a causa dell’ernia del disco, Nicola ha dovuto usare la sedia a rotelle. Molto probabilmente, dunque, questo trasloco “non desiderato” è legato alla scelta di trasferirsi in una casa più comoda e anche molto più accessibile.

L’attico di Roma di Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier è nata a Venezia, ma è romana d’adozione: quando non è in televisione, il suo attico di Roma è sempre stato il suo rifugio dal mondo. L’appartamento di 200 metri quadrati si trova a poco da Trastevere, nel “Ghetto”. Tra i punti più famosi della casa c’è sempre stato il terrazzo, dove la Venier ha organizzato spesso delle cene e dove ha condiviso alcuni video sui social (come in occasione delle consuete pulizie), con vista mozzafiato su alcuni dei monumenti più importanti della Capitale, tra cui San Pietro, i Fori Imperiali e l’Altare della Patria.

Non sono da meno gli interni, dai colori chiari e decorati con numerosi elementi (come il famoso maggiordomo finto all’ingresso): salone open space, mobili d’epoca, tavolo di cristallo con piedi in marmo, cucina attrezzata dove la Venier ha preparato alcuni dei suoi famosi manicaretti. Ora è tempo di scrivere un nuovo capitolo, di iniziare una nuova pagina: la conduttrice, che al momento è impegnata con la consueta programmazione di Domenica In, potrebbe non tornare il prossimo anno. “Ho sempre detto è ‘l’ultima stagione’ e poi non è stato così. Quest’anno non ho detto niente. Hai già capito, no?”, con queste parole ha lasciato intendere un suo possibile addio al programma che l’ha incoronata Regina della Domenica.

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