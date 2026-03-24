Mara Venier trasloca “in meno di 24 ore”, la nuova casa a Roma in ricordo di Enrica Bonaccorti

Mara Venier e il marito cambiano casa: una scelta tra affetti, necessità e nuove esigenze di vita. Il coinvolgimento di Enrica Bonaccorti

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IPA Mara Venier

Il superattico romano con vista su San Pietro non è più la casa di Mara Venier e Nicola Carraro. La coppia ha lasciato definitivamente una delle abitazioni più iconiche della Capitale, trasferendosi in una nuova residenza sempre a Roma. A dare notizia del trasloco è stato lo stesso Carraro, che attraverso Instagram ha raccontato tempi e modalità dello spostamento. Ricordando Enrica Bonaccorti, l’amica di vecchia data scomparsa di recente.

Il trasloco (veloce) di Mara Venier

“Trasloco fatto! Mara ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano-Roma una roba incredibile”, ha fatto sapere Nicola Carraro sui social, sottolineando la rapidità dell’operazione.

Il riferimento è anche agli oggetti custoditi nella casa milanese, dove i due hanno vissuto per circa un anno nel 2025, durante il periodo di cure dell’ex produttore cinematografico.

Nonostante il trasferimento sia ormai concluso, resta ancora del lavoro da fare: “Adesso dobbiamo sistemare un sacco di cose”, ha aggiunto Nicola, sposato con Zia Mara dal 2006.

La nuova abitazione di Mara Venier e il marito si trova nella zona di Ponte Milvio, quartiere tra i più frequentati e vivaci della Capitale. Una scelta che inizialmente ha sorpreso i fan ma che in realtà era stata anticipata dalla stessa conduttrice di Domenica In.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, la 75enne aveva infatti parlato apertamente di “un trasloco non desiderato ma di cui non si può più fare a meno”, lasciando intendere che il cambiamento fosse legato a esigenze concrete più che a una volontà personale.

Alla decisione si lega anche un elemento affettivo. La nuova casa si trova infatti vicino a quella in cui viveva Enrica Bonaccorti, scomparsa lo scorso 12 marzo. Era stata proprio la Bonaccorti ad aiutare la collega e amica nella ricerca dell’abitazione.

“Quando l’ho trovata vicino a lei era felicissima. “Così staremo sempre insieme””, aveva raccontato la Venier, ricordando un progetto condiviso che oggi assume un significato diverso.

Perché Mara Venier ha cambiato casa

Le ragioni ufficiali del trasloco di Mara Venier e Nicola Carraro non sono mai state esplicitate fino in fondo, ma tra le righe si intuisce una verità semplice: la vita cambia e con lei cambiano le necessità. Dopo anni in un immobile amato, la scelta sembra legata soprattutto a motivi pratici.

Il superattico lasciato dalla coppia rappresentava una casa molto amata, ma anche una soluzione abitativa meno concreta. Negli ultimi tempi, infatti, le condizioni di salute di Nicola Carraro potrebbero aver reso necessario un ambiente più accessibile e funzionale.

La scelta di trasferirsi in un’abitazione più comoda, probabilmente priva delle difficoltà legate a un ultimo piano, sembra rispondere a esigenze legate sia all’età sia alla gestione quotidiana della vita domestica.

Si tratta quindi di un cambiamento dettato più dalla necessità che dal desiderio, ma che rientra in un percorso di adattamento alle nuove condizioni personali. Una decisione che segna la fine di un lungo capitolo e l’inizio di una fase diversa, più orientata alla praticità senza rinunciare alla vita nella Capitale, dove Mara si è trasferita da ragazzina. E dove il marito, milanese, non ha esitato seguirla per amore.