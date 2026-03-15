Domenica In, anticipazioni del 15 marzo: Mara Venier omaggia Enrica Bonaccorti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Non c’è fine settimana senza Domenica In: anche questa settimana la regina del pomeriggio di Rai1 torna con una nuova puntata del suo show. A partire dalle 14.00 del 15 marzo Mara Venier accompagnerà gli spettatori in un pomeriggio ricco di emozioni e storie toccanti: la conduttrice infatti dedicherà la puntata alla grande amica Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni a causa di un tumore al pancreas.

Domenica In, le anticipazioni del 15 marzo

La puntata di Domenica In del 15 marzo sarà all’insegna del ricordo: il pomeriggio di Rai1 sarà infatti dedicato a Enrica Bonaccorti, scomparsa lo scorso 12 marzo. La conduttrice combatteva da un anno contro un tumore al pancreas che non le ha lasciato scampo, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha amata.

Nel suo show Mara Venier ricorderà l’amica e collega, con la quale aveva riallacciato i rapporti proprio dopo aver scoperto della malattia, insieme ad Alberto Matano.

“Eravamo amiche da ragazze, poi lei è diventata famosissima, mi invitava nei suoi programmi… La vita ci ha portato anche in direzioni diverse, c’è stato anche un periodo lungo in cui ci siamo un po’ perse. Succede nella vita. Poi, quando ho saputo che stava male, l’ho chiamata. Da quel momento non ci siamo più lasciate. È stato come recuperare tutti gli anni in cui non ci eravamo viste”, ha raccontato di recente. Quello a Domenica In sarà un omaggio toccante, tra ricordi e aneddoti per celebrare la sua vita e la sua lunga carriera.

Gli altri ospiti

Il pomeriggio di Domenica In proseguirà con la musica d’autore con Riccardo Cocciante, che ripercorrerà alcuni dei capitoli più significativi della sua carriera. Il cantautore interpreterà al piano Ho vent’anni con te, titolo del suo nuovo album di inediti. Cocciante è tornato a portare in scena uno dei suoi progetti più celebri, l’opera popolare Notre Dame de Paris, che continua a essere rappresentata in tutto il mondo. Si parlerà anche della sua partecipazione a Canzonissima, lo show di Rai1 in partenza il prossimo sabato.

Dal mondo del cinema arriva invece Virginia Raffaele, protagonista della commedia Un bel giorno, diretta e interpretata da Fabio De Luigi e nelle sale dal 5 marzo. Il film racconta l’incontro tra Tommaso, padre single alle prese con quattro figlie, e Lara, una donna brillante che irrompe nella sua routine familiare portando con sé nuove possibilità ma anche qualche segreto.

Spazio poi alla musica con Leo Gassmann, che, dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo, porterà sul palco il brano Naturale. Proprio come Cocciante, il giovane cantante sarà tra i protagonisti del ritorno di Canzonissima. Non mancheranno i momenti più leggeri e divertenti con Peppe Iodice, tra i protagonisti del programma Stasera tutto è possibile condotto su Rai2 da Stefano De Martino. L’attore presenterà anche il film Mi batte el corazon diretto da Francesco Prisco, in arrivo al cinema dal 19 marzo.

Come di consueto, uno spazio sarà dedicato all’attualità con il commento dei principali fatti della settimana insieme al giornalista Tommaso Cerno. Con Pino Strabioli, regista e conduttore, si ripercorreranno alcuni momenti significativi dei 50 anni di Domenica In, e non mancherà il consueto gioco “La cassaforte di Domenica In” con Teo Mammucari.