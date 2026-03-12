Enrica Bonaccorti, l’addio dei VIP da Mara Venier a Caterina Balivo

Tanti i messaggi di addio per Enrica Bonaccorti, testimonianza del profondo vuoto che ha lasciato non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nel cuore di amici e colleghi

IPA I messaggi di cordoglio per Enrica Bonaccorti

Il cuore dello spettacolo italiano oggi batte un po’ più piano. Ci ha lasciato Enrica Bonaccorti, la “signora del garbo”, con la sua intelligenza e quel sorriso mai gridato. Con la sua grande cultura, l’inventiva e la capacità di mettere nero su bianco anche i sentimenti e le emozioni più difficili da esprimere a parole.

Inevitabile che attorno a questa triste notizia si scatenasse un’ondata di affetto e commozione da parte del pubblico, ma anche degli amici e colleghi VIP che hanno avuto modo di conoscerla, lavorare insieme a lei o raccontare la sua incredibile vita. In ultimo, un lungo periodo segnato dalla malattia che non ne ha mai smorzato l’animo.

L’ultimo abbraccio con Renato Zero

La morte di Enrica Bonaccorti ha subito riportato alla mente quell’ultimo, emozionante incontro con l’amico di sempre, Renato Zero. La loro storia, nata come un amore travolgente negli anni ’70 e fiorita in una complicità indissolubile, ci ha regalato un’immagine di rara dolcezza lo scorso gennaio, quando il cantante ha interrotto il suo concerto a Roma per scendere dal palco e stringerla in un bacio che oggi suona come il più poetico dei congedi.

L’addio delle ragazze di Non è la Rai

Quando si nomina Enrica Bonaccorti, va da sé tornare con la mente a quel Non è la Rai che lei stessa ha contribuito a trasformare in un grande successo. Per quelle giovanissime ragazze alle prese per la prima volta col patinato mondo dello spettacolo, che non perdona, è stata come una presenza materna, una sorella maggiore a cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà, ma soprattutto una guida e un esempio.

Miriana Trevisan ricorda: “Un cuore leale e onesto che rimarrà vivo in tutti noi. Buon viaggio Enrica”.

“La mia ‘dolce Enrica’ è volata in cielo… e ora è tornata ad essere un angelo”, scrive Antonella Elia.

Il cordoglio di colleghe e amiche VIP

Intense anche le parole delle colleghe e amiche, che sul piccolo schermo hanno condiviso con lei molti momenti, anche quelli più duri segnati dalla malattia. “Enrica mia, sarai sempre con me“, scrive commossa Mara Venier.

Un pensiero giunge anche da Simona Ventura e Giovanni Terzi. “Il tuo coraggio resterà un esempio. Riposa in pace, cara Enrica”, scrive la conduttrice nelle storie di Instagram, a cui fa eco il messaggio del marito: “Mancherà la tua bontà”.

“Ciao Enrica, donna dai mille talenti e regina del mezzogiorno“, queste le parole di Antonella Clerici, che si riferiscono allo storico Pronto, chi gioca? che la Bonaccorti ha condotto alla fine degli anni ’80, prendendo il posto di Raffaella Carrà.

“Cara Enrica, giusto un mese fa eri da noi con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo – scrive Caterina Balivo, che per ultima l’ha ospitata in Rai nel salotto de La Volta Buona -. Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato. Un abbraccio sentito a Verdiana e a suo figlio, nipote amatissimo”.

Commovente il messaggio di Vladimir Luxuria: “Che dolore… abbiamo perso una grande artista, una grande donna sensibile, attenta, intelligente con un enorme cuore pulsante che ha smesso di battere. La lontananza sai è come il vento… e non poterti avere più vicina è uno strazio“.

“Che dolore immenso, Enrica cara. Con te oggi va via un altro pezzo importantissimo della nostra TV, grazie per i tuoi sorrisi e per le tue parole sempre gentili. Abbraccio forte Verdiana e suo figlio, il suo amato nipote”, scrive Eva Grimaldi.

Gli altri messaggi per Enrica Bonaccorti

Un fiume inarrestabile di dolore misto ad affetto si estende anche da altri volti noti dello spettacolo, e non solo. La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, la ricorda come “una donna straordinaria, una professionista immensa, un’amica vera”, ma anche come quella “presenza preziosa (…) che ha saputo attraversare il mondo dello spettacolo con classe, ironia e quel tocco di irriverenza che solo lei sapeva avere”.

La definisce “ragazza senza tempo, sempre gentile, affettuosa, cordiale, mai banale” lo scrittore Luca Bianchini, che ne ricorda la conduzione di Pronto, chi gioca? e di tutti quegli altri programmi televisivi in cui ha avuto modo di incontrarla.

“Enrica Bonaccorti era una mia amica da più di quarant’anni – spiega Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ed editorialista de L’Edicola -. (…) Era una donna molto perbene, una grande madre e una grande intellettuale. Non è stata solo uno straordinario personaggio televisivo, ma anche una grande scrittrice”.

Una riflessione arriva, infine, da Matteo Bassetti che ricorda come la Bonaccorti abbia affrontato la malattia con “grandissima dignità”, come Gianluca Vialli ed Eleonora Giorgi.

“Anche la mia mamma ci è stata portata via da questo tumore che è davvero subdolo e bastardo – spiega, commosso -. È un tumore aggressivo, spesso asintomatico nelle fasi iniziali, rendendo difficile la diagnosi precoce. (…) Far diventare pop e non nascondere la malattia, come ha fatto la Bonaccorti, mi auguro che serva per fare ancora di più sulla prevenzione”.