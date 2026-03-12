“La nostra dolce Enrica” le parole di addio delle ragazze di Non è la Rai

IPA Enrica Bonaccorti e le ragazze di Non è la Rai

Ci sono persone che fanno parte della nostra vita, anche se non le abbiamo mai conosciute fisicamente: Enrica Bonaccorti, per tutta la Gen X (quelli nati tra il 1965 e il 1980) e qualche “primo” Millennials (1981-1996), è una di queste. Chi, tra le adolescenti dei primi anni ’90, non arrivava a casa da scuola e si sintonizzava su Non è la Rai per sognare di somigliare a Cristina, Laura, Miriana, Ilaria o Francesca? Per ballare come loro, vestirsi come loro, atteggiarsi come loro. O nel caso di ragazzi, sognare di fidanzarsi con una di loro. Enrica era la mamma premurosa, o sorella maggiore per qualcuna, che con quel suo fare dolce e pacato teneva a bada una squadra di 100 ragazze (100!) che sgomitavano per una inquadratura o uno stacchetto in più delle altre. Enrica è entrata nelle nostre case con il suo sorriso, i suoi capelli laccati e i suoi tailleur che la facevano somigliare ad una maestrina amorevole e seriosa. Aveva “solo” 40 anni, ma accanto a quelle lolite scalmanate e per noi teenager che la guardavamo sembrava di un’altra generazione.

Con la scomparsa di Enrica Bonaccorti se ne è andata una televisione che ci ha accompagnato negli anni più belli, che non potrà più tornare, perché oggi sono diversi i ritmi, i formati, le dinamiche. E che lei ha saputo condurre con professionalità e competenza. Per questo la sua scomparsa ha lasciato un senso di tristezza profondo in chi oggi ha l’età che aveva lei allora. Come le sue “ragazze”, le adolescenti bellissime e acerbe di Non è la Rai che hanno affidato ai social il loro ricordo di Enrica, dedicandole parole piene di affetto sincero.

Raccogiamo i più belli:

Antonella Elia: La mia dolce Enrica è volata in cielo

Cristina Quaranta: Cresciute e diventate donne grazie a te

Miriana Trevisan: Un cuore leale che rimarrà vivo in noi

Eleonora Cecere: Sparisce un grande punto di riferimento

Yvonne Sciò: “Lasci un grande vuoto e un grande esempio