Yvonne Sciò a La Volta Buona, torna single e ripensa alle avance di Brad Pitt

Con 57 film all’attivo continuano a ricordarla per Non è la Rai. Non che le dispiaccia, ma Yvonne Sciò è molto più di quella ragazzina che ha conquistato il cuore di milioni di ragazzini all’inizio degli anni ’90. Ne ha parlato a La Volta Buona, dove è stata protagonista di una inaspettata reunion con Enrica Bonaccorti, allora conduttrice del programma di Gianni Boncompagni, e dove ha anche colto l’occasione per ricordare di essere stata corteggiata niente meno che da Brad Pitt. Oggi si dichiara single e quello resta soltanto un bel ricordo.

Quando Yvonne Sciò “rifiutò” Brad Pitt

Ne aveva già parlato nel corso di una precedente intervista, ma è un aneddoto troppo succoso per non riprenderlo e Caterina Balivo lo sa bene. Così nel salotto de La Volta Buona, dinanzi alla bella (e brava) Yvonne Sciò, la conduttrice non ha perso occasione per tornare sull’argomento: ormai diversi anni or sono, l’attrice e regista è stata corteggiata dal divo di Hollywood ma, alla fine, gli ha dato il benservito.

“Era troppo bello. L’ho incontrato a una cena a casa di amici a Los Angeles. Mi parlava, era troppo bello, io non sono abituata agli uomini così belli. Mi ha messo in soggezione, pensavo di non meritarmelo”, ha spiegato alla Balivo. “Mi ha chiesto il numero più di una volta e io niente, de legno. Adesso magari me lo chiedesse, glielo darei subito”, ha aggiunto ridendo di questa occasione più unica che rara andata perduta. A quanto pare l’attore “voleva fare lezioni di italiano“. La scusa perfetta, insomma.

Nel salotto di Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta, aveva aggiunto qualche dettaglio in più su questo incontro con Brad Pitt: “Lo incontrai a una cena di amici americani e mi chiese subito di vederci. Non gli diedi neanche il mio numero di cellulare, pensai: ‘Ma ti pare che uno cosi vuole portare fuori proprio me?'”. E ancora: “La seconda volta lo rividi alla festa degli Oscar di Vanity e fu ancora più esplicito. Mi disse: ‘Sei semplicemente meravigliosa’. Mi invitò a cena e ancora una volta io mi eclissai. Me ne sono pentita, ovviamente, ma sono fatta cosi. Le mie amiche mi dicono ancora oggi che sono stata una scema, perché lui mi piaceva, ma quando mi chiese di uscire mi sembrò una follia”.

Yvonne Sciò rivela di essere single

A proposito di amore, Yvonne Sciò non ha mai parlato troppo delle sue relazioni sentimentali, ma ormai da anni aveva una relazione con il manager Alberto Cantarini. Talvolta hanno calcato i red carpet l’una al fianco dell’altro e, per sua stessa ammissione, erano riusciti a costruire una bella famiglia allargata, insieme alla figlia di lei Isabella Beatrice, nata dal precedente matrimonio con il produttore Stefano Dammicco.

Oggi, però, l’attrice e regista si dichiara single, come ha confermato nell’intervista a La Volta Buona: “Coi fidanzati sono un disastro. Non ho un fidanzato adesso. Mi sono lasciata. Lavoro tanto, viaggio tanto ma è un uomo stupendo”.

La reunion con Enrica Bonaccorti nel ricordo di Non è la Rai

Archiviata la parentesi-amore, l’ospitata a La Volta Buona è stata anche l’occasione per una reunion speciale con Enrica Bonaccorti, conduttrice di Non è la Rai proprio quando lei era entrata a far parte del cast, appena ragazzina, nel 1991. “Questa bambina qui è stata tre mesi con noi a Non è la Rai e, quando se n’è andata, ho capito perché però mi è dispiaciuto moltissimo – ha detto di lei la conduttrice -. È stata un po’ la fortuna di Miriana Trevisan che ha preso il suo posto, ma lei era veramente un pezzo unico“.