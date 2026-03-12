La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Enrica Bonaccorti, una vita da icona: i momenti memorabili

La Volta Buona apre la puntata del 12 marzo nel ricordo di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, scomparsa a poche ore dalla messa in onda della trasmissione a soli 76 anni dopo una diagnosi di tumore al pancreas. Solo un mese fa la presentatrice era stata ospite del salotto di Caterina Balivo dove aveva raccontato non solo la sua battaglia, ma anche la voglia di vivere e di continuare a sorridere.

In studio la Bonaccorti aveva scherzato con Giancarlo Magalli, definito il suo “figlio televisivo”, e aveva ricordato gli anni di Non è la Rai con Yvonne Sciò e Antonella Elia. Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima apparizione in tv.

Il ricordo di Enrica Bonaccorti. Voto: 8

Una signora, un’artista e una donna elegante, sempre posata, gentile e ironica: Enrica Bonaccorti ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo e oggi sono in tanti a piangerla. Gli ospiti seduti sul divano de La Volta Buona sono apparsi tutti commossi e provati dalla sua scomparsa. Inconsolabile Maria Teresa Ruta, che è scoppiata in lacrime più volte mentre venivano trasmessi dei servizi dedicati alla presentatrice, commosso anche Giancarlo Magalli, che ha lavorato spesso con la Bonaccorti, così come Miriana Trevisan e gli altri personaggi presenti.

Nei servizi mandati in onda a La Volta Buona, Caterina Balivo ha voluto ricordare non solo la professionalità di Enrica, ma anche la sua forza di donna e il suo legame unico con la figlia Verdiana. Proprio lei è rimasta accanto alla madre sino all’ultimo istante nella clinica romana in cui era stata ricoverata dopo il peggioramento della malattia.

Caterina Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti. Voto: 9

Se all’inizio della puntata Caterina Balivo era apparsa triste, ma controllata, la conduttrice si è sciolta in lacrime parlando di Enrica Bonaccorti. Un pianto sincero, commosso e vero, che le ha impedito per qualche minuto di portare avanti la puntata. Impossibile non lasciarsi travolgere dalle emozioni, soprattutto ricordando la forza della presentatrice che, appena un mese fa, aveva scelto di apparire nello studio de La Volta Buona.

“Oggi ci ha lasciato un’amica simbolo di una tv garbata, gentile – le sue parole -. Un mese fa era stata qui con noi e tutti noi sapevamo che stava male. A settembre ha rivelato la sua malattia. Sono stati periodi difficili, lei ha affrontato a testa alta la malattia, con garbo”. In quell’occasione aveva raccontato di essere alle prese con la scrittura di una autobiografia e di voler scrivere nuove canzoni.

“In un mondo in cui siamo tutti amici, ma non è vero, lei era un’amica vera”, ha commentato Giancarlo Magalli.

Le parole di Giancarlo Magalli. Voto: 8

Fra gli ospiti che più conoscevano Enrica Bonaccorti, Giancarlo Magalli. I due avevano iniziato a collaborare nel 1985 quando la presentatrice era stata chiamata per sostituire Raffaella Carrà alla guida di un suo celebre show.

“Nel 1985 – ha ricordato -ci trovammo a dover sostituire Raffaella, ci abbandonò, era un successo enorme, invece Brando Giordani suggerì il nome di Enrica, lei faceva un programma molto serio, che si chiamava Italia Sera, e lei faceva la giornalista, molto seria, la prendemmo come una sfida e la cambiammo e lei si fece cambiare. Le dicemmo: hai presente i copioni? Non ci sono più. E lei fu bravissima. A Pronto ci gioca c’erano tante persone”.

Magalli, che era un caro amico di Enrica Bonaccorti, ha raccontato la forza della conduttrice nell’affrontare la malattia: “Tutti sapevamo che stava amale. Aveva un tumore di quelli che non perdonano, quello al pancreas. Lo sapeva anche lei, però ha sempre portato il sorriso, anche qui era allegra, vivace e sorridete. Ci ha aperto il cuore ad una speranza che però si è spenta oggi con lei. Si era fatta aiutare dai medici per tornare in televisione perché non voleva farsi vedere malata”.

Il divorzio Totti-Blasi. Voto: 6

Spazio anche ai gossip, con nuove indiscrezioni riguardo le vite private dei vip. Fra gli argomenti più interessanti il divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti giunto ormai alle battute finali. Secondo le ultime rivelazioni l’ex calciatore e la conduttrice firmeranno le carte che mettono fine al loro matrimonio a fine marzo. I temi da discutere sono ancora molti però. Prima di tutto l’assegno di mantenimento pagato da Totti per i figli che l’ex calciatore vorrebbe diminuire per Chanel e Cristian, ormai grandi e indipendenti.

Si parla anche della divisione della casa di famiglia all’Eur e delle questioni legate agli ormai celebri Rolex. Dopo la firma Ilary Blasi sarà libera di sposare Bastian Muller, suo attuale compagno da cui ha già ricevuto una proposta di nozze durante una romantica vacanza a Parigi.

Giulio Berruti e Michelle Hunziker nuova coppia. Voto: 7

Fra le nuove coppie che stanno facendo discutere maggiormente c’è quella formata da Giulio Berruti e Michelle Hunziker. L’attore è reduce dall’addio a Maria Elena Boschi a cui è stato legato per diversi anni, mentre la Hunziker è tornata single dopo la fine del legame con Nino Tronchetti Provera.

I due sono stati paparazzati insieme durante un week end d’amore in un centro termale in Toscana. Secondo alcune fonti interpellate dal settimanale Oggi fra i due ci sarebbe un feeling difficile da ignorare e una passione travolgente che non avrebbe lasciato scampo.