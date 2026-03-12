Funerali Enrica Bonaccorti, quando saranno

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Enrica Bonaccorti, una vita da icona: i momenti memorabili

I funerali di Enrica Bonaccorti, scomparsa a soli 76 anni a causa di un tumore al pancreas, si svolgeranno sabato 14 marzo 2026. A svelarlo è stato il suo manager, Andrea Quattrini, rimasto accanto alla conduttrice fino alla fine, insieme agli affetti più cari e alla figlia Verdiana a cui era legatissima.

Quando saranno i funerali di Enrica Bonaccorti

I funerali di Enrica Bonaccorti sono previsti dunque per sabato 14 marzo, alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Maria in Montesanto, ossia la “Chiesa degli Artisti” che si trova in piazza del Popolo a Roma. La camera ardente invece verrà allestita nella clinica Ars Medica che si trova nella zona di Ponte Milvio, a pochi passi dall’appartamento in cui viveva la conduttrice.

Verrà aperta al pubblico, per consentire a tutti di dare l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, dopo alcune ore riservate a parenti e amici stretti. Non è ancora chiaro se anche i funerali saranno aperti a tutti, ma è probabile di sì, considerando la scelta fatta dalla famiglia per la camera ardente.

Il dolore di Verdiana, figlia di Enrica Bonaccorti

Alle esequie prenderanno parte gli amici più cari, ma soprattutto la figlia Verdiana, rimasta sempre accanto a Enrica Bonaccorti. le due avevano un legame speciale e unico, raccontato spesso anche dalla stessa conduttrice.

“Mia figlia in questo periodo ha moltissime attenzioni – aveva raccontato la presentatrice a Verissimo -. Mi ha sempre voluto tanto bene, ma ho sentito un cambiamento. L’amore è cura e lei ne ha tanta verso di me. Si sono un po’ invertiti i ruoli: è lei che mi dice quando mangiare o quando andare a letto. A volte abbiamo degli scatti, lei non io, ma adesso è sempre più dolce. Verdiana è la mia ragione di vita”.

In quell’occasione anche Verdiana, da sempre schiva, aveva parlato del dolore per la malattia della madre e della volontà di prendersi cura di lei. “Io sono stata la prima a saperlo, ma non gliel’ho detto subito – aveva rivelato a Silvia Toffanin, parlando della diagnosi di tumore al pancreas, aggressivo e non operabile -. In accordo con i medici abbiamo deciso di aspettare. È stato un momento durissimo. Non avevo nessuno con cui confrontarmi. Un fratello, uno zio… nessuno. Mi sono resa conto che ero sola. Però abbiamo una rete di amiche che sono le mie sorelle e che ringrazierò sempre. Lei è la mia ragione di vita insieme a mio figlio”.

Nel salotto di Canale 5, Enrica si era mostrata estremamente lucida riguardo le sue condizioni di salute: “Non sono disperata. Non ho moltissime speranze, ma non sono disperata”, aveva detto. Ma Verdiana aveva prontamente replicato: “Ma la vita andrà avanti all’infinito. La vita c’è. Non c’è alternativa: questa la vinciamo come abbiamo vinto l’ultima volta. Finché io sto accanto a te non ti tocca nessuno”. Parole che avevano commosso il pubblico, raccontando un rapporto fatto di sostegno reciproco e di un amore sincero così forte che nemmeno la morte riuscirà a spezzarlo.