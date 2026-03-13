Enrica Bonaccorti, parla l’oncologo che l’ha curata: “Ha sempre avuto fiducia”

Giampaolo Tortora, uno dei massimi esperti di tumori al pancreas che abbiamo in Italia, ha parlato del difficile percorso di Enrica Bonaccorti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Enrica Bonaccorti, una vita da icona: i momenti memorabili

Nel mondo dello spettacolo, della tv e della musica, dove spesso l’immagine pubblica è uno scudo impenetrabile, il racconto della malattia può diventare un atto di straordinaria generosità. È il caso di Enrica Bonaccorti, che aveva voluto avvicinarsi al suo pubblico rivelando di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas all’inizio dell’estate 2025. Oggi, a tracciare un ritratto profondo e commovente del suo percorso di cure, è il professor Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center del Policlinico Gemelli di Roma. “Ha sempre avuto fiducia”, ha spiegato l’oncologo, che ha inoltre sottolineato come l’artista abbia affrontato tutto con grande dignità, diventando un esempio per chi attraversa il buio di una diagnosi così dura.

Le parole del medico di Enrica Bonaccorti

Il professor Giampaolo Tortora, tra i massimi esperti di questa patologia, descrive l’incontro con la conduttrice come una sorta di paradosso: la fortuna di conoscere una persona splendida in una circostanza profondamente sfortunata. Fin dai primi momenti, però, Enrica Bonaccorti si è rivelata una “paziente eccellente”, che ha affrontato l’iter clinico con grazia e intelligenza. Non è infatti scontato mantenere tale lucidità quando ci si scontra con una patologia che, ancora oggi, rappresenta una delle sfide più complesse della medicina moderna.

L’oncologo sottolinea come sia riuscita a superare l’aspetto puramente drammatico del dolore e della paura. Non che questi sentimenti fossero assenti – sarebbe stati impossibile – ma sono stati filtrati attraverso la lente dell’ironia che aveva utilizzato anche per il suo ritorno in tv. Anche nei momenti più duri, la conduttrice non ha mai smesso di sorridere, dimostrando che la qualità della vita è anche nella capacità di non farsi definire totalmente dal proprio male.

La scelta della trasparenza

Il tumore, purtroppo, si è presentato fin dall’inizio in uno stadio avanzato e non operabile. Nonostante l’impiego delle migliori terapie standard, tra chemioterapia e radioterapia, la speranza di una regressione che consentissero l’intervento chirurgico non si è concretizzata.

Enrica Bonaccorti ha però mantenuto una fiducia incrollabile nella scienza e nei suoi medici. E accettare che la medicina abbia fatto tutto il possibile, pur senza ottenere il risultato sperato, richiede una serenità d’animo fuori dal comune. Secondo Tortora, è proprio questa accettazione a permettere di “godere al meglio del tempo che resta”.

Fondamentale è stata anche la scelta di parlare apertamente della malattia. Se inizialmente l’oncologo era rimasto perplesso dalla decisione della conduttrice di rendere pubblica la malattia in TV, ha dovuto poi ricredersi. Per lei, parlarne è stato un atto liberatorio, una “medicina per l’anima” alimentata dall’affetto del pubblico e degli amici che le sono rimasti accanto fino alla fine.

Un messaggio di sostegno per chi resta

Attorno a lei si è stretto un cordone protettivo fatto di amicizie vere e della presenza costante della figlia Verdiana, che lei stessa aveva definito come sua unica ragione di vita. Il professor Tortora ribadisce ancora un concetto fondamentale per ogni famiglia colpita dal cancro: parlare chiaro serve sempre. .

E anche quando la guarigione non è più l’obiettivo raggiungibile, la medicina non si ferma: restano la terapia del dolore e le cure palliative, strumenti preziosi per garantire dignità al fine vita. Enrica Bonaccorti si è spenta il 12 marzo, la città che ha amato per tutta la vita, circondata dall’amore della famiglia. I funerali si tengono il 14 marzo presso la Chiesa di Santa Maria in Montesanto – la Chiesa degli Artisti – in Piazza del Popolo.