Enrica Bonaccorti dopo la rivelazione sulla malattia: “Non mi nasconderò più”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Enrica Bonaccorti è tornata a parlare al suo pubblico e lo ha fatto con quella sincerità che da sempre la contraddistingue, scegliendo il mezzo più veloce di tutti: i social network. Dopo l’annuncio della malattia che l’ha costretta ad un lungo silenzio, la conduttrice ha scelto di riapparire, mettendo da parte ogni filtro, per raccontare come sta davvero e lo ha fatto attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il suo messaggio è un piccolo inno al coraggio e alla verità, scritto con le parole semplici di chi ha deciso di non nascondersi più, liberandosi anche dal senso di colpa per essere sparita dalle scene senza troppe spiegazioni.

Enrica Bonaccorti, la diagnosi di tumore e il ringraziamento ai fan

Volto amatissimo della televisione italiana, Enrica Bonaccorti è una di quelle donne che hanno attraversato decenni di spettacolo con eleganza e carattere. Conduttrice, autrice e attrice, ha lasciato il segno con programmi iconici come Non è la Rai e Cari genitori, diventando una presenza familiare per il pubblico. Oggi, a 75 anni, Enrica torna a far parlare di sé, purtroppo non per un nuovo progetto televisivo che la vede coinvolta, bensì per una confessione intima e coraggiosa: la malattia che l’ha costretta a fermarsi. E proprio da quel silenzio nasce un racconto autentico, profondo, che parla di fragilità, rinascita e verità.

“Mi avete stravolta con il vostro affetto, vorrei abbracciarvi tutti” esordisce nel suo lungo post pubblicato su Instagram, ringraziando i fan che in questi giorni l’hanno sommersa di messaggi e pensieri affettuosi. Una valanga di sostegno che, confessa, l’ha aiutata a non sentirsi sola. Perché, anche se i riflettori possono sembrare una compagnia, quando arriva la malattia è il silenzio che fa più rumore ed Enrica lo sa bene visto che per un po’ si è allontanata dal mondo, dai social, persino da chi le è più vicino. E in quel silenzio ha dovuto ritrovare la forza e la voglia di tornare a parlare.

“Ho ripreso a respirare la vita quando ho smesso di nascondermi e l’ho detto” ha proseguito Enrica nel suo lungo sfogo social, aprendosi forse come mai prima. E tra tanto affetto e tanti messaggi di stima la conduttrice non manca di ricordare che, durante la sua assenza dalle scene, non sono mancati i malintesi e i giudizi frettolosi.

Tutte le congetture però si sono sciolte come neve al sole quando finalmente Enrica ha deciso di raccontare la sua verità: 4 mesi fa è arrivata la diagnosi di tumore al pancreas, una notizia che l’ha letteralmente congelata. La stessa malattia che ha portato via Eleonora Giorgi, come ha ricordato anche Caterina Balivo a La Volta Buona, mandando un pensiero affettuoso alla Bonaccorti.

Qualcuno, durante la lunga assenza della conduttrice, aveva ipotizzato fosse in vacanza, accusandola anche di non aver partecipato al ricordo di Pippo Baudo, suo grande amico. Ma Enrica, con dolce fermezza, ha voluto chiarire anche questo nel suo lungo post: “Mi hanno accusata di non aver partecipato neppure al ricordo di Pippo Baudo perché in vacanza. Altro che vacanza!”.

Enrica Bonaccorti, la forza di una donna che non vuole più nascondersi

Il ritorno di Enrica Bonaccorti dopo un lungo silenzio è un gesto pieno di umanità: la conduttrice non ha voluto costruire un racconto eroico della malattia, ma semplicemente dire che c’è, che la sta affrontando, e che non vuole più nascondersi.

“Dai vostri messaggi ho capito da quanto bene sono circondata e anche da quanti hanno attraversato lo stesso momento. Grazie per aver condiviso la vostra esperienza, anche questo mi ha dato forza e speranza, ho fatto bene ad aprirmi come tanti mi avete detto, grazie anche per questo” ha proseguito Enrica, promettendo anche di aggiornare i suoi follower appena ci saranno notizie belle.

Il suo post è diventato in poche ore un punto d’incontro tra persone che hanno vissuto esperienze simili, tra chi combatte ogni giorno la propria battaglia silenziosa e chi si è sentito toccato da quella vulnerabilità così autentica. Nei commenti si leggono parole di incoraggiamento, ricordi, affetto sincero ed è come se, nel suo racconto, molti avessero trovato un riflesso di se stessi.

La storia di Enrica Bonaccorti, che ha accanto in questa battaglia sua figlia Verdiana, è un promemoria per tutti: dietro ogni volto pubblico c’è una persona con tutte le sue difficoltà che lotta, che cade, che ha bisogno di tempo per guarire e che ha bisogno di verità. Quella che non cerca applausi, ma comprensione, che non teme di mostrarsi imperfetta, perché è lì che nasce la bellezza più autentica, proprio come dichiarato poco tempo fa anche da BigMama, anche lei colpita da una diagnosi di tumore dal quale sembra essere guarita.

“Non mi nasconderò più” ha promesso Enrica Bonaccorti e in queste parole c’è tutta la forza di una donna che ha deciso di mostrarsi anche nelle sue fragilità, e proprio per questo appare ancora più forte.