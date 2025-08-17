L’ultima apparizione in tv di Pippo Baudo: da “ballerino per una notte” al compleanno dell’amico di sempre

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

La morte di Pippo Baudo, uno dei pilastri indiscussi della televisione italiana, è stata un colpo inaspettato e doloroso per tutti, soprattutto perché per oltre sessant’anni ha accompagnato generazioni di spettatori con la sua eleganza, ironia e talento innato. E se riecheggiano ancora i suoi successi più memorabili, tra cui spiccano le tredici conduzioni del Festival di Sanremo e programmi iconici come Domenica In, Fantastico e Canzonissima che hanno segnato l’evoluzione della tv pubblica, si fa fatica a ricordare quale sia l’ultima volta che è stato visto in tv. Negli ultimi anni infatti Baudo era rimasto un po’ lontano da quel mondo che ha amato tanto e, nonostante questo, ogni sua apparizione è diventata memorabile, proprio come l’ultima volta che ha calcato il palco di mamma Rai.

Pippo Baudo, l’ultima volta in tv a Ballando con le Stelle

L’Italia ha perso una delle sue colonne televisive più importanti ed amate di sempre e oggi ne piange la scomparsa. Difficile ricordare una tv senza Pippo Baudo e come tutti i grandi che ci hanno lasciato, da Mike Bongiorno a Raffaella Carrà, anche la scomparsa di Baudo fa molto parlare. In tanti oggi stanno ripercorrendo le sue ultime vicissitudini personali, mentre tanti altri stanno facendo un vero e proprio tuffo nel passato per ricordare l’ultima volta che hanno potuto godere della sua simpatia e della sua elegante presenza in tv.

L’ultima vera apparizione televisiva di Pippo Baudo risale al 2021, quando fu ospite a Ballando con le Stelle. In quella serata il pubblico ebbe la sensazione di assistere a un momento davvero unico: non solo il ritorno di un grande maestro sul palco, ma anche il riconoscimento di un’eredità che continua a vivere nelle generazioni che lo hanno seguito. Accolto da un applauso interminabile, Baudo era entrato in studio con la consueta eleganza, salutando con un sorriso che portava con sé la leggerezza di chi ha dato tanto e non ha più nulla da dimostrare. Milly Carlucci lo aveva abbracciato con sincera gratitudine, come si fa con un caro amico, ricordando quanto la sua figura avesse contribuito a plasmare la televisione italiana.

E Pippo, con la sua consueta ironia, aveva iniziato a raccontare aneddoti, parlando a ruota libera dei suoi inizi e dell’importanza di credere sempre nel talento. Ma quella non fu affatto un’apparizione nostalgica, bensì fu un momento di condivisione autentica, un ponte tra passato e presente, in cui il pubblico percepì di trovarsi di fronte a un monumento vivente della nostra cultura popolare. Molti telespettatori, quella sera, avevano potuto rivedere un uomo che aveva fatto della televisione la sua casa e che, con la stessa naturalezza, aveva saputo renderla di tutti.

Per l’occasione Pippo si era trasformato in “ballerino per una notte” anche se non si era propriamente esibito, bensì aveva assistito ad un balletto confezionato su un medley delle sue canzoni più famose, come La Quadriglia e Donna Rosa, che gli aveva fatto guadagnare i punti del tesoretto. Il pubblico dell’Auditorium Rai del Foro Italico lo aveva premiato con un lunghissimo applauso, mentre lui aveva commentato con semplicità: “La tv è casa mia. In studio, con i riflettori e le telecamere mi sento a casa”.

Pippo Baudo, la telefonata di Fiorello e l’ultima apparizione alla festa di Pingitore

I momenti indimenticabili di Baudo in tv e con i suoi colleghi sono veramente tantissimi, ma gli ultimi sono senza dubbio rimasti nell’immaginario collettivo come qualcosa di estremamente prezioso, da custodire nella memoria del Paese per sempre. Come l’ultima apparizione sullo schermo in occasione del programma La Tv fa 70 condotto da Massimo Giletti per festeggiare i 70 anni della televisione italiana. Ma soprattutto è rimasta tra i ricordi più belli ed emozionanti anche la famosa telefonata che il 7 giugno 2023 il suo caro amico Fiorello gli fece in diretta radiofonica durante il programma Viva Radio2 per fargli gli auguri di compleanno.

L’ultima volta che Pippo è stato visto in pubblico invece è stato nel settembre 2024. Il celebre conduttore era apparso, purtroppo in sedia a rotelle, alla festa per i 90 anni dell’amico Pier Francesco Pingitore. Con lui tanti altri volti noti del famoso Bagaglino come Pamela Prati, Valeria Marini, Milena Miconi e Manuela Villa, ma ovviamente l’attenzione quella volta era stata tutta per Pippo, già segnato da alcuni problemi di salute.